Данные среды являются ярким показателем развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любую предыдущую неделю.
В то же время в последние три недели наблюдается тенденция к новой волне: в позапрошлую среду показатель составлял около 8700, в прошлую среду - уже 12 146, теперь - 15698.
При этом умерли за день 309 пациентов с COVID-19. В больницах сейчас находятся более 15 000 больных, из них 1583 - в реанимации.
В мире еще существуют места, где нет коронавируса....
Количество стран «красной» зоны, после возвращении из которых нужно идти на самоизоляцию, уменьшилось....
Исследователи из США провели эксперимент, в рамках которого установили, какие именно продукты могут подавлять коронавирусную инфекцию и препятствовать ее распространению...
В четверг, 28 января, в Москве ушел из жизни знаменитый актер театра и кино Василий Лановой. Ему было 87 лет....
Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире от начала пандемии превысило 100 млн....