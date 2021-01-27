В Польше всплеск заболеваемости COVID-19 В Польше за прошедшие сутки обнаружили 15 698 новых заражений коронавируса - это самый высокий показатель с 27 ноября.

Данные среды являются ярким показателем развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любую предыдущую неделю.

В то же время в последние три недели наблюдается тенденция к новой волне: в позапрошлую среду показатель составлял около 8700, в прошлую среду - уже 12 146, теперь - 15698.

При этом умерли за день 309 пациентов с COVID-19. В больницах сейчас находятся более 15 000 больных, из них 1583 - в реанимации.