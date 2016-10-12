В Украине заблокировали более 40 сайтов за продажу «фальсификата» Сотрудники фискальной службы пресекли деятельность 44 сайтов, через которые в Украине продавали фальсифицированный алкоголь.

В частности, были заблокированы сайты незаконной продажи подакцизных товаров как в Киеве, так и по всей стране. На доменные имена сайтов наложены аресты. Сообщает slovoidilo.ua со ссылкой на пресс-службу ДФС.

«Было установлено провайдеров хостинга, которые предоставляли услуги по поддержке доменных имен указанных веб-ресурсов, и согласно постановлению Днепровского районного суда г. Киева наложен арест на имущественные права интеллектуальной собственности на 44 доменных имени, в результате чего прекращено их функционирование», - рассказали в ДФС.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту подакцизных товаров.