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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:5386

Количество миллиардеров в мире рекордно выросло

Число миллиардеров во всем мире достигло 3228, что стало новым рекордом, говорится в исследовании Hurun Research Institute.

Совокупный капитал богатейших людей планеты по состоянию на 15 января увеличился с 3,5 триллиона до 14,7 триллиона долларов. Самым богатым человеком в мире назван глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием в 197 миллиардов долларов. За ним идет основатель Amazon Джефф Безос (189 миллиардов долларов). На третьем месте оказался президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (114 миллиардов долларов).

Далее следуют основатель Microsoft Билл Гейтс (110 миллиардов долларов), создатель Facebook Марк Цукерберг (101 миллиард долларов) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (91 миллиард долларов). В десятку также попал владелец производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань (85 миллиардов долларов).

Китай остается лидером по количеству миллиардеров. Если в США проживают 696 богачей, то в КНР — 1058 (на 259 больше, чем год назад). На долю Китая и США приходится более половины всех миллиардеров в мире. На третьем месте находится Индия с 177 миллиардерами. Отмечается, что число женщин-миллиардеров выросло до 231, более 60 процентов из них живут в Китае.

Россия располагается на седьмой строчке рейтинга. В стране проживают 85 миллиардеров (их общее состояние — 393 миллиарда долларов). В исследовании сказано, что самой прибыльной сферой для богатейших россиян является энергетика и металлургия. Самым состоятельным россиянином назван один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (29 миллиардов долларов).

Пекин по итогам прошлого года сохранил статус «мировой столицы миллиардеров», здесь проживают 145 человек с состоянием более 1 млрд долларов, на втором месте Шанхай —113, на третьем — Нью-Йорк — 112, далее идут Шэньчжэнь (105), Лондон и Гонконг (по 82), Москва (68). 

Источник: kurs.com.ua

Общество Microsoft Билл Гейтс
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