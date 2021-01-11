Куда не добрался коронавирус В мире еще существуют места, где нет коронавируса.

Это несколько наиболее изолированных островов, принадлежащих Италии, сообщает CNN.

В частности, это остров Линоза, который расположен между Сицилией и Тунисом в Средиземном море. Чтобы попасть на Линоза, нужно сначала полететь на остров Лампедуза, а там уже сесть на паром. Или же можно сесть на паром в Порто-Эмпедокле и отправиться в 12-часовую морское путешествие в Линоза.

На этом острове до сих пор не было ни одного больного COVID-19. Всех посетителей, которые не живут на острове, просят сдать тест на COVID-19 еще на пароме, прежде чем они сойдут на сушу.

Также свободный от коронавируса архипелаг Тремити. Жители Тремити в основном живут на двух главных островах - Сан-Никола и Сан-Домино.

Пандемия нанесла сильный экономический удар по местным жителям острова Вулькано, поэтому он остался пуст. За время пандемии на Вулькано зафиксировали лишь один случай заражения COVID-19. Острова Феликуды и Аликуда также без случаев коронавируса.

Источник: ua.news