Украина обновила перечень стран «красной» и «зеленой» зон

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые попали в «красные» и «зеленые» зоны по количеству случаев заболеваний Covid-19. Соответствующий список государств обнародован на сайте Минздрава в пятницу, 26 февраля.
К «красной» зоне вошло 61 государство - на 10 стран меньше, чем на прошлой неделе. Министерство здравоохранения внесло почти все страны-соседи Украины к «красной» зоне, в частности Словакию, Молдову, Венгрию, Польшу и Беларусь. В свою очередь, РФ и Румыния попали в «зеленую» зону.
Полный список стран, попавших в «красную» зону можно посмотреть по ссылке на сайт Минздрава.
Источник: zaxid.net
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