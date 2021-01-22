Украина обновила перечень стран «красной» и «зеленой» зон Количество стран «красной» зоны, после возвращении из которых нужно идти на самоизоляцию, уменьшилось.

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые попали в «красные» и «зеленые» зоны по количеству случаев заболеваний Covid-19. Соответствующий список государств обнародован на сайте Минздрава в пятницу, 26 февраля.

К «красной» зоне вошло 61 государство - на 10 стран меньше, чем на прошлой неделе. Министерство здравоохранения внесло почти все страны-соседи Украины к «красной» зоне, в частности Словакию, Молдову, Венгрию, Польшу и Беларусь. В свою очередь, РФ и Румыния попали в «зеленую» зону.

Полный список стран, попавших в «красную» зону можно посмотреть по ссылке на сайт Минздрава.

Источник: zaxid.net