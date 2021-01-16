Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 288

Значит так. Не «толстая», а «богатая жирами, белками и углеводами»

Учительница:

- Саша, скажи честно, кто за тебя делал домашнее задание?

- Честно, не знаю, Марина Степановна, я уже спал.

***

- Как вы так умудрились избить депутата? Сломали ему руки, ноги, в задний проход засунули пачку денег.

- Пьяные были. Понимаете, когда его спросили, когда перестанут из казны воровать, о народе начнете думать? А он мне говорит, воровали и будем воровать, а что ты мне сделать сможешь?.. Ну, я что смог, то и сделал…

***

— Папа, а что от Бердичева дальше, Луна или Житомир!

— Сёма, не морочь мине голову! Подойди к окну. Луну видишь?

— Вижу.

— А Житомир?

***

— А вы-сами-то откуда будете?

— Да откуда угодно. Хоть из рюмок, хоть из стаканов. Вы наливайте

***

- Почему пульт не работает?

- Я, конечно, не электрик, но, по-моему, пульт не работает, потому что телевизора нет.

***

- Нет у меня друзей, - говорил дракон.

- Бывает, дружишь-дружишь, а потом проголодался, и всё…

***

- Мой сосед на самоизоляции круглосуточно смотрит телевизор!..

- Он что, дурак?!

- Теперь да…

***

- Сёма, ты такой джентльмен! Спасибо, что не пытался меня лапать...

- Да не за что!

***

— Яша, что ты целый час уже суетишься?

— Не могу найти свой кошелек.

— А в брюках ты смотрел?

— Да.

— А в плаще?

— Смотрел.

— А во внутренних карманах?

— Нет.

— Почему?

— Если и там нет, у меня будет инфаркт...

***

Звоню подруге:

- Натаха, приглашаю на пиццу!

- Напицца? Я согласна!

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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