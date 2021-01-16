Анекдоты недели - 288

Учительница:
- Саша, скажи честно, кто за тебя делал домашнее задание?
- Честно, не знаю, Марина Степановна, я уже спал.
***
- Как вы так умудрились избить депутата? Сломали ему руки, ноги, в задний проход засунули пачку денег.
- Пьяные были. Понимаете, когда его спросили, когда перестанут из казны воровать, о народе начнете думать? А он мне говорит, воровали и будем воровать, а что ты мне сделать сможешь?.. Ну, я что смог, то и сделал…
***
— Папа, а что от Бердичева дальше, Луна или Житомир!
— Сёма, не морочь мине голову! Подойди к окну. Луну видишь?
— Вижу.
— А Житомир?
***
— А вы-сами-то откуда будете?
— Да откуда угодно. Хоть из рюмок, хоть из стаканов. Вы наливайте
***
- Почему пульт не работает?
- Я, конечно, не электрик, но, по-моему, пульт не работает, потому что телевизора нет.
***
- Нет у меня друзей, - говорил дракон.
- Бывает, дружишь-дружишь, а потом проголодался, и всё…
***
- Мой сосед на самоизоляции круглосуточно смотрит телевизор!..
- Он что, дурак?!
- Теперь да…
***
- Сёма, ты такой джентльмен! Спасибо, что не пытался меня лапать...
- Да не за что!
***
— Яша, что ты целый час уже суетишься?
— Не могу найти свой кошелек.
— А в брюках ты смотрел?
— Да.
— А в плаще?
— Смотрел.
— А во внутренних карманах?
— Нет.
— Почему?
— Если и там нет, у меня будет инфаркт...
***
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- Напицца? Я согласна!
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