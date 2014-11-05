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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:06120

Опубликован список авто, за которые нужно платить налог

Министерство экономики опубликовало список автомобилей, владельцы которых обязаны заплатить ежегодный транспортный налог в 2021 году.

Ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.

Список "роскошных" автомобилей, владельцам которых придется ежегодно платить в госбюджет 25 тыс. грн, состоит из 172 наименований.

До середины года Фискальная служба разошлет автомобилистам платежки. Напомним, что ставка налога неизменна и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

Транспортный налог взимают с владельцев легковых автомобилей при условии:

  • автомобиль не старше 5 лет (включительно);
  • среднерыночная стоимость машины превышает 375 размеров минимальной зарплаты (в 2021 году - 2,25 млн грн).

Список легковых автомобилей, которые облагаются транспортным налогом в 2021 году 

 

 

 

 

Общество Фискальная служба
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