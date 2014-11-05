Опубликован список авто, за которые нужно платить налог Министерство экономики опубликовало список автомобилей, владельцы которых обязаны заплатить ежегодный транспортный налог в 2021 году.

Ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.

Список "роскошных" автомобилей, владельцам которых придется ежегодно платить в госбюджет 25 тыс. грн, состоит из 172 наименований.

До середины года Фискальная служба разошлет автомобилистам платежки. Напомним, что ставка налога неизменна и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

Транспортный налог взимают с владельцев легковых автомобилей при условии:

автомобиль не старше 5 лет (включительно);

среднерыночная стоимость машины превышает 375 размеров минимальной зарплаты (в 2021 году - 2,25 млн грн).

Список легковых автомобилей, которые облагаются транспортным налогом в 2021 году