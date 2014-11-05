Опубликован список авто, за которые нужно платить налог

Ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.
Список "роскошных" автомобилей, владельцам которых придется ежегодно платить в госбюджет 25 тыс. грн, состоит из 172 наименований.
До середины года Фискальная служба разошлет автомобилистам платежки. Напомним, что ставка налога неизменна и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.
Транспортный налог взимают с владельцев легковых автомобилей при условии:
Список легковых автомобилей, которые облагаются транспортным налогом в 2021 году
При Государственной фискальной службе (ГФС) с 1 сентября будет работать советник Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил глава ГФС...
Решение об обращении в Министерство было принято на заседании общественного совета 5 ноября....