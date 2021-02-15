Украинские конструкторы создали броневик-амфибию На выставке вооружений IDEX-2021 представят интересную разработку - компактный гусеничный броневик STORM. Создали его украинские конструкторы.

Работы над STORM стартовали два года назад в Киеве и именно в Украине создали первый прототип с дизелем. Разработал его кандидат технических наук Александр Кузнецов. Производство наладят в ОАЭ, ведь именно там помогли довести проект и построить образец танка.

Шестиместный STORM весит 8 тонн и оснащен 2500-сильной дизель-гибридной силовой установкой. Он способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановки от 18 до 36 часов. На воде броневик развивает 30 км/ч и выдерживает волны высотой до полутора метров. Позже установят дополнительное оборудование, чтобы можно было полностью погружаться в воду.

Батарею для танка изготовили в Китае по спецзаказу - на предприятии, где выпускают аккумуляторы для Теслы. Броня - из Финляндии, а в Австралии заказали амортизаторы, выдерживающие нагрузку в 65 тонн.

Также в планах - установка турелей под пулемет или противотанковую систему вроде украинского «Сармата». Кроме того, позже обещают колесную версию STORM.

Источник: kurs.com.ua