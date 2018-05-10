Скончалась актриса фильма «Семнадцать мгновений весны» Скончалась актриса Екатерина Градова. О смерти известной советской артистки сообщил Андрей Малахов на своей странице в Twitter.

Причины и обстоятельства ее смерти пока неизвестны.

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве Актриса получила зрительское признание после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны». В этой картине Градова сыграла роль радистки Кэт.

Популярность, обрушившаяся на Екатерину в 1973 году, затмила даже ее звездного супруга Андрея Миронова, за которого она вышла замуж в 1971 году.

От брака с Мироновым, который продлился всего пять лет, в 1973 году родилась единственная дочь знаменитого артиста Мария Миронова.

После развода с Мироновым в 1979 году Екатерина снялась в фильме «Место встречи изменить нельзя». Роль эффектной блондинки Светланы Петровны Волокушиной, подружки вора в законе Петра Ручечника, стала для нее последней.