Анекдоты недели - 287

«А не опережаю ли я события?», - подумала Зинаида, придя на первое свидание в фате.
***
Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И ещё немного, мусора.
***
Работаю довольно редко, а недовольно каждый день.
***
Башка сегодня отключилась, не вся, конечно, есть могу.
***
Учительница спрашивает Вовочку:
- Что экспортирует Индия в нашу страну?
- Не знаю
- Ну что у вас пьёт вся семья с утра?
- Неужели рассол?
***
Изя увидел в окно, как к его дому приближается сосед, и говорит жене:
— Сара, смотри-ка! Мойша идет к нам, опять чего-нибудь клянчить будет.
Заходит Мойша.
— Изя, здравствуй. Тебе будет нужна сегодня дрель?
— Да, сегодня целый день она мне будет нужна.
— Не одолжишь тогда мне на денек свою удочку?
***
Муж подговоривший знакомого гинеколога прописать жене секс не менее 20 раз в месяц, секса так и не дождался. Хотя по глазам жены было видно, что лечение идет полным ходом.
***
Спиртное не поможет найти ответ, но поможет забыть вопрос.
***
Когда я ем, я глух и нем. Когда я пью – я пообщительней!
***
Танечка занималась йогой, медитацией и аутотренингом, но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничем не хуже.
***
Жена:
- Ты можешь не зевать, когда я с тобой разговариваю?
Муж:
- Я не зеваю, я пытаюсь хоть что-то сказать!
***
Хотел оставить о себе хорошее мнение. Напился – оставил незабываемое!
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Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж....
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Мысли о том, что надо бы сесть на диету, приходят обычно после сытного обеда и исчезают за полчаса до ужина....