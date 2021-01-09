Анекдоты недели - 287 Говорят, что среда меняет людей. Наивные. Посмотрите в субботу утром, как их пятница меняет.

«А не опережаю ли я события?», - подумала Зинаида, придя на первое свидание в фате.

***

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И ещё немного, мусора.

***

Работаю довольно редко, а недовольно каждый день.

***

Башка сегодня отключилась, не вся, конечно, есть могу.

***

Учительница спрашивает Вовочку:

- Что экспортирует Индия в нашу страну?

- Не знаю

- Ну что у вас пьёт вся семья с утра?

- Неужели рассол?

***

Изя увидел в окно, как к его дому приближается сосед, и говорит жене:

— Сара, смотри-ка! Мойша идет к нам, опять чего-нибудь клянчить будет.

Заходит Мойша.

— Изя, здравствуй. Тебе будет нужна сегодня дрель?

— Да, сегодня целый день она мне будет нужна.

— Не одолжишь тогда мне на денек свою удочку?

***

Муж подговоривший знакомого гинеколога прописать жене секс не менее 20 раз в месяц, секса так и не дождался. Хотя по глазам жены было видно, что лечение идет полным ходом.

***

Спиртное не поможет найти ответ, но поможет забыть вопрос.

***

Когда я ем, я глух и нем. Когда я пью – я пообщительней!

***

Танечка занималась йогой, медитацией и аутотренингом, но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничем не хуже.

***

Жена:

- Ты можешь не зевать, когда я с тобой разговариваю?

Муж:

- Я не зеваю, я пытаюсь хоть что-то сказать!

***

Хотел оставить о себе хорошее мнение. Напился – оставил незабываемое!