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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:331

В ближайших планах «Укрзализныци» обеспечение Wi-Fi в поездах

В поездах Украины в ближайшее время появится беспроводной интернет по технологии Wi-Fi. На первом этапе проект будут внедрять в поездах категории «Интерсити +».

В поездах Украины в ближайшее время появится беспроводной интернет по технологии Wi-Fi. На первом этапе проект будут внедрять в поездах категории «Интерсити +».

Поезда «Интерсити +» часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет, — отметил директор по информационным технологиям «Укрзализныци» Владимир Резник. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах «Интерсити +» на направлении Киев-Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления после того, как будет решена проблема покрытия слепых зон.

Источник: changeua.com

Общество «Интерсити +» Киев-Харьков
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