Правительство приняло закон о дистанционной занятости В Украине утвердили закон о дистанционной занятости. Помимо прочего, в нем сказано, при каких условиях сотрудник может потребовать перевода на удаленную работу.

4 февраля Верховная Рада утвердила закон, который регулирует дистанционную занятость украинцев, 12 февраля Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал документ, и его передали на подпись Владимиру Зеленскому.

Законом Верховная Рада введет разделение дистанционной занятости на удаленную работу, когда сотрудник может работать с любой точки мира, и надомную работу, когда рабочие обязанности сотрудник выполняет дома или в другом заранее указанном помещении. При надомной работе рабочее место специалиста - фиксировано и не может переноситься без согласования с начальством.

По новому закону сотрудник может обратиться к работодателю с требованием перевести его на дистанционный вид занятости в случае:

- необходимости самоизоляции (в период пандемии), в период военных действий, стихийных или техногенных катастроф;

- беременности или если у человека есть ребенок до 3 лет или ребенок-инвалид;

- угрозы физическому и психическому здоровью, если на рабочем месте сотрудника подвергают насилию, дискриминации, сексуальных домогательств (в этом случае работнику нужно доказать правдивость заявления).

Если организовать работу дистанционно невозможно или требования сотрудника необоснованные одним из этих пунктов, работодатель вправе отказать в дистанционке.