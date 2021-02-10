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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:08111

Прошедшая ночь стала рекордно холодной

В Украине установили новый температурный рекорд - Черкассы стали холодным городом не только нашей страны, но и Центральной Европы.

По данным главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриган в городе в ночь на 17 февраля зарегистрировали 29,3 градусов ниже нуля по Цельсию. Прежний рекорд с -27,5 градусами держался с 2003 года.

"Прошлой ночью над восточной частью Черкасской области возникла уникальная синоптическая ситуация: произошло сочетание организации холода с востока и охлаждающей действия антициклона с запада на фоне малооблачной и маловетреная погоды", - сказал синоптик.

По его словам, за последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов во второй половине февраля не было.

Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни холода немного отступят.

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Общество Гидромерцентр Температурный рекорд
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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