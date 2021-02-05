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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:20190

Хору Турецкого запретили въезд в Украину

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в свой «черный список» еще семерых российских актеров и артистов.

Минкульт обновил свой список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Среди новых артистов, которые попали под запрет на въезд в Украину, попали также пять участников российского музыкального коллектива «Хор Турецкого»: Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Павел Бердников, Константин Кабанов и Олег Бляхорчук.

В свою очередь руководитель коллектива Михаил Турецкий находится также в базе данных сайта «Миротворец».

Кроме того, в перечень Минкульта включены российские киноактеры Роман Курцын и Евгения Лапова, сыгравшие в пропагандистском российском фильме «Крым».

Неделей ранее в базу «Миротворца» внесли известную украинскую телеведущую и жену нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксану Марченко. 

Источник: dozor.com.ua

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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