Анекдоты ко Дню влюбленных

Поздравляю всех с Днем святого Валентина!!!
Святой Валентин, как известно, является покровителем торговцев косметикой, цветами, нижним бельем, бытовой техники и прочими вещами...
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— Девушка, а у вас есть валентинки с надписью: "Моей единственной"?
— Есть...
— Дайте мне 15 штук.
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Чтобы как—то отметить День всех влюблённых, 14 февраля записалась на приём к гинекологу.
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Хватит ныть, что вы будете одни на 14 февраля. Мало ли, как сложится судьба. Может, вы вообще не доживёте...
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Баннер на магазине "Мясная лавка" 14 февраля: "При покупке 1 кг фарша — сердце в подарок".
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Если вы благополучно пережили 14 февраля, не обольщайтесь, впереди 8 марта!
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14 февраля, аптека.
— Здравствуйте!
— Закончились!
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- Милый, что ты мне подаришь на день Св. Валентина и 8 марта?
- А если ничего?
- Ну тогда на 23 февраля ничего не получишь!
- Да, правда?! Фуууф, ну слава богу, договорились!
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На День Святого Валентина женщина или получит подарок от мужчины, или будет пилить его за то, что не получила подарка. Но и в том и в другом случае она получит удовольствие.
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Жена столкнулась с мужем в торговом центре в День Святого Валентина. В руках он нёс шикарный составной автороский букет. Жена:
- Надеюсь, что это для меня?
- Теперь уже да.
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14 февраля. Влюбленная пара решает отметить праздник и шлют друг другу смски:
Она: "Только запомни, я люблю красное полусладкое."
Он: "Ага, а я черное кружевное..."
Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж....
Кто рано встает, тому уже к обеду нужна зарядка для телефона....
В феврале 2021 года 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных....
В феврале 2021 года 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных....
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