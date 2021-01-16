Анекдоты ко Дню влюбленных — Дорогая, что бы ты хотела на 14 февраля? — Визит к косметологу на чистку лица. — Хорошо. Значит, если меня спросят, что я подарил, могу смело ответить, что рыло начистил.

Поздравляю всех с Днем святого Валентина!!!

Святой Валентин, как известно, является покровителем торговцев косметикой, цветами, нижним бельем, бытовой техники и прочими вещами...

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— Девушка, а у вас есть валентинки с надписью: "Моей единственной"?

— Есть...

— Дайте мне 15 штук.

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Чтобы как—то отметить День всех влюблённых, 14 февраля записалась на приём к гинекологу.

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Хватит ныть, что вы будете одни на 14 февраля. Мало ли, как сложится судьба. Может, вы вообще не доживёте...

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Баннер на магазине "Мясная лавка" 14 февраля: "При покупке 1 кг фарша — сердце в подарок".

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Если вы благополучно пережили 14 февраля, не обольщайтесь, впереди 8 марта!

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14 февраля, аптека.

— Здравствуйте!

— Закончились!

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- Милый, что ты мне подаришь на день Св. Валентина и 8 марта?

- А если ничего?

- Ну тогда на 23 февраля ничего не получишь!

- Да, правда?! Фуууф, ну слава богу, договорились!

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На День Святого Валентина женщина или получит подарок от мужчины, или будет пилить его за то, что не получила подарка. Но и в том и в другом случае она получит удовольствие.

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Жена столкнулась с мужем в торговом центре в День Святого Валентина. В руках он нёс шикарный составной автороский букет. Жена:

- Надеюсь, что это для меня?

- Теперь уже да.

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14 февраля. Влюбленная пара решает отметить праздник и шлют друг другу смски:

Она: "Только запомни, я люблю красное полусладкое."

Он: "Ага, а я черное кружевное..."