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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:0991

Анекдоты ко Дню влюбленных

— Дорогая, что бы ты хотела на 14 февраля? — Визит к косметологу на чистку лица. — Хорошо. Значит, если меня спросят, что я подарил, могу смело ответить, что рыло начистил.

Поздравляю всех с Днем святого Валентина!!!
Святой Валентин, как известно, является покровителем торговцев косметикой, цветами, нижним бельем, бытовой техники и прочими вещами...

***

— Девушка, а у вас есть валентинки с надписью: "Моей единственной"?

 — Есть...

 — Дайте мне 15 штук.

***

Чтобы как—то отметить День всех влюблённых, 14 февраля записалась на приём к гинекологу.

***

Хватит ныть, что вы будете одни на 14 февраля. Мало ли, как сложится судьба. Может, вы вообще не доживёте...

***

Баннер на магазине "Мясная лавка" 14 февраля: "При покупке 1 кг фарша — сердце в подарок".

***

Если вы благополучно пережили 14 февраля, не обольщайтесь, впереди 8 марта!

***

14 февраля, аптека.

— Здравствуйте!

— Закончились!

***

- Милый, что ты мне подаришь на день Св. Валентина и 8 марта?

- А если ничего?

- Ну тогда на 23 февраля ничего не получишь!

- Да, правда?! Фуууф, ну слава богу, договорились!

***

На День Святого Валентина женщина или получит подарок от мужчины, или будет пилить его за то, что не получила подарка. Но и в том и в другом случае она получит удовольствие.

***

Жена столкнулась с мужем в торговом центре в День Святого Валентина. В руках он нёс шикарный составной автороский букет. Жена:

- Надеюсь, что это для меня?

- Теперь уже да.

***

14 февраля. Влюбленная пара решает отметить праздник и шлют друг другу смски:

Она: "Только запомни, я люблю красное полусладкое."

Он: "Ага, а я черное кружевное..."

Досуг День Святого Валентина Курьезы Юмор
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