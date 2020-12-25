Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1222

Анекдоты недели - 286

Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.

Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется специалист в этом вопросе - главный травматолог области.

***

- Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая!

- Да знаю я! У меня тоже "Запорожец" был.

***

Замечали ли вы когда-нибудь, что "пошло всё на хер!" - это всегда правильное решение.

***

Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.

***

Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.

Барсик, 5 лет

***

Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.

***

Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.

***

Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.

- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?

- Вставай под балкон, сейчас проверим.

***

Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.

***

Мы не англичане – нет у нас второго завтрака. Зато какой у нас третий ужин…

***

- Что-то подруги твоей давно не видно – вы же с ней были не разлей вода.

- Злой колдун заколдовал ее и держит в заточении.

- Что, замуж вышла?

- Да!

***

Когда я сдал тест на коронавирус, врач спросила меня, заметил ли я потерю вкуса. Я ответил, что нет: я всегда так одевался.

***

- Ты мне не займешь 10 тысяч евро?
- У кого?

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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