Анекдоты недели - 286 Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.

Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется специалист в этом вопросе - главный травматолог области.

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- Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая!

- Да знаю я! У меня тоже "Запорожец" был.

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Замечали ли вы когда-нибудь, что "пошло всё на хер!" - это всегда правильное решение.

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Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.

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Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.

Барсик, 5 лет

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Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.

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Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.

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Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.

- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?

- Вставай под балкон, сейчас проверим.

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Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.

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Мы не англичане – нет у нас второго завтрака. Зато какой у нас третий ужин…

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- Что-то подруги твоей давно не видно – вы же с ней были не разлей вода.

- Злой колдун заколдовал ее и держит в заточении.

- Что, замуж вышла?

- Да!

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Когда я сдал тест на коронавирус, врач спросила меня, заметил ли я потерю вкуса. Я ответил, что нет: я всегда так одевался.

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- Ты мне не займешь 10 тысяч евро?

- У кого?