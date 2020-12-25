Анекдоты недели - 286

Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется специалист в этом вопросе - главный травматолог области.
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- Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая!
- Да знаю я! У меня тоже "Запорожец" был.
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Замечали ли вы когда-нибудь, что "пошло всё на хер!" - это всегда правильное решение.
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Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.
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Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.
Барсик, 5 лет
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Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.
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Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.
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Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.
- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?
- Вставай под балкон, сейчас проверим.
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Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.
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Мы не англичане – нет у нас второго завтрака. Зато какой у нас третий ужин…
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- Что-то подруги твоей давно не видно – вы же с ней были не разлей вода.
- Злой колдун заколдовал ее и держит в заточении.
- Что, замуж вышла?
- Да!
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Когда я сдал тест на коронавирус, врач спросила меня, заметил ли я потерю вкуса. Я ответил, что нет: я всегда так одевался.
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- Ты мне не займешь 10 тысяч евро?
- У кого?
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