Что предсказывает китайский гороскоп на 2021 год Сегодня, 12 февраля, наступил китайский Новый год, а значит, мы наконец официально попрощались с Крысой и встречаем Белого Металлического Быка.

Согласно китайскому календарю, каждому году соответствует одно из 12 животных. Жители восточных стран верят, что хозяин года влияет на судьбу и физическое состояние людей, поэтому его необходимо уважить. Кроме того, каждое животное получает определенный цвет. В 2021-м управлять годом будет Белый Металлический Бык.

Год Быка, согласно предсказаниям астрологов, приумножит все то, что было достигнуто в предыдущий год Крысы и окажет влияние на все знаки, побуждая их к теплым открытым отношениям и созданию семьи. Тиграм и Котам повезет в деньгах, Драконов ждет вихрь романических страстей, Петухи встретят любовь всей жизни, Кабаны создадут семью и бизнес.

КРЫСА

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Удачный год во всех сферах жизни, который станет для вас настоящим прорывом и переходом на новый уровень. Окружайте себя единомышленниками — это придаст вам энергии, а шансы на успех значительно возрастут. Удача ждет вас и в любви.

БЫК

Годы рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Наступает время приятных перемен. Это важный период для профессиональной карьеры. Принимайте предложения, которые продвинут вас по карьерной лестнице. Время действовать. Открывается возможность повысить доходы. Семейные Быки обретут гармонию в отношениях. Одинокие Быки встретят любовь.

ТИГР

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Очень многообещающий год. Вы начнете эффективно тратить энергию и научитесь управлять своей импульсивностью. К концу года вы ощутите прорыв в своей деятельности, достигнув ощутимого результата. Тигриная любовь достигнет новой глубины. Год Металлического Быка идеален для заключения брака.

КРОЛИК (КОТ)

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Убирайте из своей жизни всё бесполезное, что мешает двигаться вперед, ощутите дух свободы. Ваш ждет новый виток развития, ваша жизнь перейдет на новый уровень. Любовная сфера очень гармонична. Вы поймаете волну глубокого взаимопонимания с партнером, найдете общие занятия, станете настоящей командой.

ДРАКОН

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Вы станете более рассудительными. Окружение приятно удивится вашему стремлению к самосовершенствованию и поддержит в нужную минуту. Новый подход отразится и на материальной сфере — вы как магнит для успеха. Продолжайте стратегию золотой середины, она откроет перед вами новые пути развития.

ЗМЕЯ

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Наступает удачное время для достижений и независимости. Вы найдете необходимые инструменты для налаживания дел во всех сферах жизни. Год крайне благоприятен для профессиональной и финансовой сферы. У одинокой Змеи есть все шансы найти любовь.

ЛОШАДЬ

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Вы уверены в своих силах и нацелены на успех. Если вам предстоит сделать значимый для вас выбор, сейчас лучшее время для этого. Для одиноких Лошадей судьбоносная встреча готовится к лету. Не упустите свой шанс, год Быка — идеальное время для начала долгосрочных отношений.

КОЗА

Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Время радикальных и важных решений. Действуйте — это позволит вам сдвинуться с мертвой точки и изменить свою жизнь. Вы можете ощущать растерянность и думать, что ваши чувства угасли. Не спешите разрывать отношения, лучше поживите отдельно — все пары проходят через кризисы. В конце года вы будете вознаграждены за ваши труды и потрясения.

ОБЕЗЬЯНА

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Перед вами открывается сразу несколько дверей, ведущих к личностному росту и благополучию — не упустите этот шанс! Смело идите к цели — это год вашего триумфа. Если вы состоите в отношениях, ваша связь станет крепче. Если одиноки, то весной вы встретите человека, с которым построите долгосрочные тёплые отношения.

ПЕТУХ

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Очень продуктивный год. Ваша харизма и любовь к труду в сочетании с упрямством Быка добавит вам бонусных очков в гонке за достижением цели. Вы сможете не только улучшить финансовое положение, но и начать собственный бизнес. Год Быка — идеальный период для создания семьи, укрепления отношений или нового романа.

СОБАКА

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

У вас будет возможность продвинуться в профессиональном плане так высоко, что откроются новые горизонты. В этот период для вас будет важным окружение. Поддерживайте контакт с друзьями и коллегами, не отказывайтесь от новых знакомств. В любви будьте верными и цените партнера.

СВИНЬЯ (КАБАН)

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Весьма благоприятный год. В профессиональной сфере для вас открыты все пути. Это хороший год для реализации ваших идей, продвижения по карьерной лестнице и устройства на новую работу. Любовная сфера наполнена гармонией. Вы найдете идеальный баланс, который обрадует вас обоих.