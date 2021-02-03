История Китайского нового года

Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. С введением григорианского календаря этот праздник стали называть «праздником весны», чтобы отделить его от Нового года по западному стилю. В обиходе Чунь цзе называется «Нянь» (нянь — значит «год»).
По преданию, Нянь — это страшное лютое чудовище с рогами на голове, жившее в древнем Китае. Круглый год он находился в пучине моря и только в канун нового года вылезал из воды, врывался в селения, пожирал там скотину и губил людей. Поэтому местные крестьяне очень боялись его и ежегодно перед наступлением нового года целыми семьями покидали села и убегали в глубину гор, чтобы спрятаться от хищного зверя Няня.
Однажды, в канун нового года, когда сельчане деревни Тао хуа («Цветы персика»), поддерживая старых, с младенцами на руках, в ужасе покидали деревню, туда пришел старик-нищий с серебряного цвета усами. В одной руке он держал трость, а в другой — мешок.
В это время одни закрывали окна или запирали дом, другие собирали вещи в дорогу, а третьи вели быков или овец, одним словом, в это время в деревне все были заняты, и все были в панике, поэтому никто не обратил особого внимания на этого нищего старика. Только одна старушка, проживавшая в восточной части села, дала ему немного еды и стала уговаривать его поскорее уходить отсюда, чтобы избежать встречи со зверем Нянем. Однако этот старик, поглаживая усы, усмехнулся: «Если вы разрешите мне остановиться в вашем доме на одну ночь, то я выгоню Няня из деревни».
Старушка с удивлением посмотрела на старика и заметила, что этот седой старик с моложавым лицом выглядит крепким и бодрым, но она все же стала уговаривать его подняться на гору, чтобы укрыться от хищного Няня. Однако нищий старик настаивал на своем, и старушке пришлось уйти одной.
Лютый зверь Нянь
К полуночи Нянь ворвался в деревню. На этот раз он обнаружил, что в деревне что-то не так, как было все прошлые годы. С ужасом увидел Нянь, что в доме старушки горит огонь, а двери выкрашены в красный цвет. А когда он добрался до входа в дом, во дворе раздался треск бамбуковых хлопушек. Он не посмел войти во двор.
Оказывается, Нянь боится красного цвета, яркого пламени и громкого шума. В это время ворота открылись, вышел из них тот старик-нищий, одетый в красный халат, и громко захохотал. Увидев эту картину, Нянь сильно испугался и в панике убежал.
На второй день, то есть в первый день Нового года, сельчане возвратились в деревню. Увидев, что в их домах все цело, они очень удивились. В это время старушка поняла, в чем дело, и рассказала сельчанам об обещании старика-нищего. Услышав рассказ старушки, все жители деревни обрадовались, нарядились в новые одежды, поздравляя друг друга с наступлением спокойствия, счастья и благополучия. Эта история быстро распространилась в соседние деревни, и все скоро узнали, как изгонять зверя Няня.
С тех пор ежегодно в канун Нового года люди наклеивают на дверях красные парные надписи, запускают хлопушки, в домах горят огни, люди не ложатся спать и бодрствуют всю ночь, что по-китайски называется «шоу суй» — «оберегать год».