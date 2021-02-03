История Китайского нового года Китайский Новый год — Чунь цзе, что значит Праздник Весны, является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет.

Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. С введением григорианского календаря этот праздник стали называть «праздником весны», чтобы отделить его от Нового года по западному стилю. В обиходе Чунь цзе называется «Нянь» (нянь — значит «год»).

По преданию, Нянь — это страшное лютое чудовище с рогами на голове, жившее в древнем Китае. Круглый год он находился в пучине моря и только в канун нового года вылезал из воды, врывался в селения, пожирал там скотину и губил людей. Поэтому местные крестьяне очень боялись его и ежегодно перед наступлением нового года целыми семьями покидали села и убегали в глубину гор, чтобы спрятаться от хищного зверя Няня.

Однажды, в канун нового года, когда сельчане деревни Тао хуа («Цветы персика»), поддерживая старых, с младенцами на руках, в ужасе покидали деревню, туда пришел старик-нищий с серебряного цвета усами. В одной руке он держал трость, а в другой — мешок.

В это время одни закрывали окна или запирали дом, другие собирали вещи в дорогу, а третьи вели быков или овец, одним словом, в это время в деревне все были заняты, и все были в панике, поэтому никто не обратил особого внимания на этого нищего старика. Только одна старушка, проживавшая в восточной части села, дала ему немного еды и стала уговаривать его поскорее уходить отсюда, чтобы избежать встречи со зверем Нянем. Однако этот старик, поглаживая усы, усмехнулся: «Если вы разрешите мне остановиться в вашем доме на одну ночь, то я выгоню Няня из деревни».

Старушка с удивлением посмотрела на старика и заметила, что этот седой старик с моложавым лицом выглядит крепким и бодрым, но она все же стала уговаривать его подняться на гору, чтобы укрыться от хищного Няня. Однако нищий старик настаивал на своем, и старушке пришлось уйти одной.

Лютый зверь Нянь

К полуночи Нянь ворвался в деревню. На этот раз он обнаружил, что в деревне что-то не так, как было все прошлые годы. С ужасом увидел Нянь, что в доме старушки горит огонь, а двери выкрашены в красный цвет. А когда он добрался до входа в дом, во дворе раздался треск бамбуковых хлопушек. Он не посмел войти во двор.

Оказывается, Нянь боится красного цвета, яркого пламени и громкого шума. В это время ворота открылись, вышел из них тот старик-нищий, одетый в красный халат, и громко захохотал. Увидев эту картину, Нянь сильно испугался и в панике убежал.

На второй день, то есть в первый день Нового года, сельчане возвратились в деревню. Увидев, что в их домах все цело, они очень удивились. В это время старушка поняла, в чем дело, и рассказала сельчанам об обещании старика-нищего. Услышав рассказ старушки, все жители деревни обрадовались, нарядились в новые одежды, поздравляя друг друга с наступлением спокойствия, счастья и благополучия. Эта история быстро распространилась в соседние деревни, и все скоро узнали, как изгонять зверя Няня.

С тех пор ежегодно в канун Нового года люди наклеивают на дверях красные парные надписи, запускают хлопушки, в домах горят огни, люди не ложатся спать и бодрствуют всю ночь, что по-китайски называется «шоу суй» — «оберегать год».