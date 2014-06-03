В Японии министр по проблемам одиночества будет бороться с суицидами

В прошлом году в Японии впервые за 11 лет выросло число людей, которые решили свести счеты с жизнью. Рост составил 3,7%. Добровольно ушли из жизни 20,9 тысяч японцев.
В Японии появилась новая министерская должность — министр по проблемам одиночества. Это связано с ростом самоубийств в стране и других проблем на фоне коронавируса, пишет Sankei со ссылкой на министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.
Именно Сакамото по предложению премьер-министра Японии Есихидэ Суга будет совмещать свой пост с должностью министра по проблемам одиночества.
«Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств… Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — подчеркнул Есихидэ Суга.
Источник: Новости Ю
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