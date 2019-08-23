«Христианская этика» в школьной программе: быть или не быть?

Предмет «Христианская этика» не является обязательным для изучения в 5-6 классах. Любая другая информация об этом - фейк, пояснил министр образования Сергей # Шкарлет в интервью «НВ».
«Это неправда, это фейк - такой же, как и то, что ученики не смогут попасть в 10-11 классы. МОН не предлагает сделать обязательным христианскую этику. Есть дисциплина «Этика», в Типовой образовательной программе она указана. А на основе этой программы преподаватель или школа могут формировать различные варианты этики», - подчеркнул Шкарлет.
В то же время министр отметил важную роль в обеспечении диалога между государством и религиозным сообществом из-за деятельности Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при МОН.
Духовная сфера является объединяющей для всех людей. МОН открыто для всех, кто несет в общество мораль и направляет свои усилия на объединение Украины, - акцентировал Сергей Шкарлет.
Каждая школа на основе Типовой образовательной программы сможет формировать различные варианты преподавания этого предмета. По моему убеждению, как отца школьницы, наши дети должны воспитываться в уважении друг к другу, обладать определенными этическими нормами поведения, - рассказал Министр образования.
Он добавил, что выбор конкретных модельных программ, по которым будет осуществляться такое преподавание, согласно законодательству, является прерогативой самих учреждений общего среднего образования и родителей.
Внедрение Основ христианской этики на постоянной основе призвал поддержать объединение религиозных и общественных организаций «Всеукраинский собор». По их мнению, введение обязательного преподавания Этики / Курсов нравственной направленности в 5-6 классах всех школ Украины весомо способствовать как дальнейшему преподаванию курсов морально-духовного направления, так и надлежащему воспитанию учащихся.
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