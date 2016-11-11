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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:52300

Телеведущую Оксану Марченко обвинили в финансировании террористов и российских оккупантов

Сайт центра "Миротворец" внес в свои списки телеведущую Оксану Марченко, жену народного депутата Виктора Медведчука.

"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – говорится в обосновании появления профиля Марченко на сайте. Об этом сообщает Фокус.

Кроме того, авторы публикации обвиняют ее в незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму, в участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины, а также в том, что она является противником независимости украинского православия от РПЦ.

В профиле также представлены различные свидетельства причастности Марченко к деятельности компаний, ведущих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины.

Отметим, ранее Оксана Марченко анонсировала свой новый телевизионный проект "Паломница", который должен был выходить на закрытом решением СНБО телеканале ZIK. По ее словам, на паломничество ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий.

Как известно из декларации Медведчука, его супруга Оксана Марченко владеет домом и земельным участком площадью более пяти тысяч квадратных метров в селе Оползневое под Ялтой.

Политика Виктор Медведчук Миротворец Путин
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