Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 16:48146

В России хотят заблокировать популярные соцсети

Комиссия Совфеда РФ по информационной политике предложила заблокировать Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.

Комиссия Совфеда РФ по информационной политике предложила предусмотреть в законодательстве возможность вечной блокировки соцсетей за призывы к участию в протестных акциях. Об этом сообщает LIGA.net.

Комиссия призвала расширить ответственность для соцсетей, в которых публикуются призывы участвовать в несанкционированных митингах. Она "считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения — от штрафов в кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки".

В список платформ могут попасть Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok, говорится в заявлении. Они "стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам", а также "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".

 

Общество Facebook Instagram Telegram TikTok Twitter
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Италии заблокировали популярную соцсеть из-за смерти ребенка
26.01.2021 09:00

В Италии заблокировали популярную соцсеть из-за смерти ребенка

Власти Италии запустили расследование по факту смерти 10-летней девочки, которая решила попробовать опасный челлендж с TikTok. Кроме того, в стране...

Блокировка Трампа и окружения в соцсетях – результат впечатляет
18.01.2021 15:59

Блокировка Трампа и окружения в соцсетях – результат впечатляет

Через неделю после того, как президента Дональда Трампа заблокировали в Twitter и других социальных сетях, распространение дезинформации о выборах в...

Популярные мировые сервисы блокируют Трампа и его сторонников
10.01.2021 17:47

Популярные мировые сервисы блокируют Трампа и его сторонников

Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter и Twitch блокировали действующего президента США....

Влиятельные и богатые. Рейтинг мировых брендов
02.02.2017 20:32

Влиятельные и богатые. Рейтинг мировых брендов

Google опередил Apple в рейтинге самых дорогих брендов в мире. Таковы результаты исследования консалтинговой фирмы Brand Finance....

Мавроди покорил Нигерию
13.01.2017 15:58

Мавроди покорил Нигерию

Сайт финансовой пирамиды Сергея Мавроди МММ в Нигерии к концу 2016 года обошёл по популярности "Фейсбук"....

Новости

На Сумщине 133 новых случая COVID-19: 3 летальных
Вчера 09:26
В Сумах поймали группу квартирных воров
Вчера 17:57
Суд принял постановление по делу в отношении мэра Тростянца
Вчера 17:44
На Сумщине дали 3 года условно пенсионеру, который просил помощи у криминального «авторитета»
Вчера 17:04
В Сумах спасатели проверили пожарную безопасность в отеле «Олимпийский»
Вчера 16:57
Сумские пограничники поймали табачного контрабандиста
Вчера 16:37
На Сумщине нелегальный лесоруб нанес ущерба на полмиллиона
Вчера 16:09
Обыск в Госгеокадастре Сумщины: суд отменил арест техники еще одного фигуранта
Вчера 15:51
В Сумской полиции стало на два полковника больше
Вчера 15:41
Сумской водоканал сообщил об отключении воды
Вчера 15:30
На Сумщине 4-й год не могут начать суд над силовиками, прессовавших майдановцев
Вчера 15:12
Для участия во ВНО сумчанам необходимо зарегистрироваться до 5 марта
Вчера 15:10
view counter

Статьи

ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
Вчера 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
Вчера 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.