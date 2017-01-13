В России хотят заблокировать популярные соцсети Комиссия Совфеда РФ по информационной политике предложила заблокировать Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.

Комиссия Совфеда РФ по информационной политике предложила предусмотреть в законодательстве возможность вечной блокировки соцсетей за призывы к участию в протестных акциях. Об этом сообщает LIGA.net.

Комиссия призвала расширить ответственность для соцсетей, в которых публикуются призывы участвовать в несанкционированных митингах. Она "считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения — от штрафов в кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки".

В список платформ могут попасть Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok, говорится в заявлении. Они "стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам", а также "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".