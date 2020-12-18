Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12106

Анекдоты недели - 285

Кто рано встает, тому уже к обеду нужна зарядка для телефона.

- Вечером полезно выпить бокал вина.

- А если не с кем?

- Тогда два.

***

- Милая, xочешь, я пoдарю тeбе своё cердце?

- Ты лyчше мне нeрвы вeрни.

***

- Почему на фармацевта нужно так долго учиться?

- Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты, выписанные врачами.

***

Если вы одиноки, посмотрите на ночь ужастик. Вам будет казаться, что в квартире есть ещё кто-то.

***

Пора худеть - это когда легла в ванну и застряла.

***

- Cложная ты...

- Да нет, я не сложная...Простая, меня просто понять надо. А вот понять сложно, это да...

***

Кухня - это такое место, о котором мужчины думают, что там готовится еда, а женщины - что там проходят их лучшие годы.

***

Мне нужен рядом такой человек... Добрый, надежный, который в старости подаст бокал вина...

- Может, воды?

- Ну вот, нам уже не по пути.

***

Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы «возьмите выходной и половину зарплаты».

***

— Мне кажется, ты сумасшедшая

— Нет!

— Что нет?

— Тебе не кажется.

***

Мы все имеем право на бесплатную медицину, для этого вдоль дороги растёт подорожник.

***

В интернете помимо лайков и репостов, нужна кнопка «Молча закатил глаза"

***

Вот при беремености спать не могла: то диван неудобный, то подушка жесткая. Родила… Теперь прижмусь к дверному косяку, а он мягкий-мягкий.

***

Одесса. Звонок по телефону:

- Привет, Сема! Ты где?

- Географически или экономически?

***

Интересно… Что делать, если тест на ковид показал беременность?

***

Наташа заняла деньги у любовника и купила гараж, оформила его на своего двоюродного брата и теперь сдаёт его своему мужу, крутится баба как может.

Общество Курьезы Юмор
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