Анекдоты недели - 285 Кто рано встает, тому уже к обеду нужна зарядка для телефона.

- Вечером полезно выпить бокал вина.

- А если не с кем?

- Тогда два.

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- Милая, xочешь, я пoдарю тeбе своё cердце?

- Ты лyчше мне нeрвы вeрни.

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- Почему на фармацевта нужно так долго учиться?

- Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты, выписанные врачами.

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Если вы одиноки, посмотрите на ночь ужастик. Вам будет казаться, что в квартире есть ещё кто-то.

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Пора худеть - это когда легла в ванну и застряла.

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- Cложная ты...

- Да нет, я не сложная...Простая, меня просто понять надо. А вот понять сложно, это да...

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Кухня - это такое место, о котором мужчины думают, что там готовится еда, а женщины - что там проходят их лучшие годы.

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Мне нужен рядом такой человек... Добрый, надежный, который в старости подаст бокал вина...

- Может, воды?

- Ну вот, нам уже не по пути.

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Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы «возьмите выходной и половину зарплаты».

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— Мне кажется, ты сумасшедшая

— Нет!

— Что нет?

— Тебе не кажется.

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Мы все имеем право на бесплатную медицину, для этого вдоль дороги растёт подорожник.

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В интернете помимо лайков и репостов, нужна кнопка «Молча закатил глаза"

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Вот при беремености спать не могла: то диван неудобный, то подушка жесткая. Родила… Теперь прижмусь к дверному косяку, а он мягкий-мягкий.

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Одесса. Звонок по телефону:

- Привет, Сема! Ты где?

- Географически или экономически?

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Интересно… Что делать, если тест на ковид показал беременность?

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Наташа заняла деньги у любовника и купила гараж, оформила его на своего двоюродного брата и теперь сдаёт его своему мужу, крутится баба как может.