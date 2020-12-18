Анекдоты недели - 285

- Вечером полезно выпить бокал вина.
- А если не с кем?
- Тогда два.
***
- Милая, xочешь, я пoдарю тeбе своё cердце?
- Ты лyчше мне нeрвы вeрни.
***
- Почему на фармацевта нужно так долго учиться?
- Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты, выписанные врачами.
***
Если вы одиноки, посмотрите на ночь ужастик. Вам будет казаться, что в квартире есть ещё кто-то.
***
Пора худеть - это когда легла в ванну и застряла.
***
- Cложная ты...
- Да нет, я не сложная...Простая, меня просто понять надо. А вот понять сложно, это да...
***
Кухня - это такое место, о котором мужчины думают, что там готовится еда, а женщины - что там проходят их лучшие годы.
***
Мне нужен рядом такой человек... Добрый, надежный, который в старости подаст бокал вина...
- Может, воды?
- Ну вот, нам уже не по пути.
***
Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы «возьмите выходной и половину зарплаты».
***
— Мне кажется, ты сумасшедшая
— Нет!
— Что нет?
— Тебе не кажется.
***
Мы все имеем право на бесплатную медицину, для этого вдоль дороги растёт подорожник.
***
В интернете помимо лайков и репостов, нужна кнопка «Молча закатил глаза"
***
Вот при беремености спать не могла: то диван неудобный, то подушка жесткая. Родила… Теперь прижмусь к дверному косяку, а он мягкий-мягкий.
***
Одесса. Звонок по телефону:
- Привет, Сема! Ты где?
- Географически или экономически?
***
Интересно… Что делать, если тест на ковид показал беременность?
***
Наташа заняла деньги у любовника и купила гараж, оформила его на своего двоюродного брата и теперь сдаёт его своему мужу, крутится баба как может.
Поссорилась с мужем… Кинула в борщ виагры… Ох, как он бегал за мной, как извинялся…...
Мысли о том, что надо бы сесть на диету, приходят обычно после сытного обеда и исчезают за полчаса до ужина....
Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда....
Если вы не очень чувствуете приближение праздников, не расстраивайтесь. Главное в этом году – чувствовать запахи....
Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?...