СБУ прекратила вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.

«Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение», - отметил Иван Баканов.

Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

«Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины», - резюмировал Иван Баканов.

Напомним, 2 февраля Президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Этим решением, в частности, поддержаны предложения по применению санкций, внесенные Верховной Радой Украины 4 октября 2018 и Службой безопасности Украины.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к гражданину Украины Тараса Козака, юридических лиц «Общество с ограниченной ответственностью «Ариадна ТВ», Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ТВ ВЫБОР», «Общество с ограниченной ответственностью« Телерадиокомпания «112 ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью« Лидер ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Общество с ограниченной ответственностью «новые коммуникации».