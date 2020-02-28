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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:48109

Осторожно, мошенники! Украинцам прислают фальшивые штрафы

Украинским водителям присылают поддельные протоколы о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Липовые уведомления отправляют через интернет.

Мошенники скупают в интернете данные водителей и рассылают поддельные протоколы о штрафах. Ссылки в письме ведут на фальшивый сайт электронного кабинета водителя, сообщает "Сегодня".

Киевлянин Андрей Бондаренко получил на электронную почту штраф за превышение скорости. Когда начал разбираться с оплатой, очень удивился:

"Был переход в личный кабинет водителя, чтобы сразу оплатить штраф. А меня тогда не было в стране, я физически не мог ничего нарушить. Хотел написать жалобу, но ничего не нажималось. Я сделал вывод, что это сайт аферистов".

Для того, чтобы не попасться в ловушку аферистов, нужно внимательно изучать письма. Специалисты по кибербезопасности советуют проверять даже официальные уведомления. Если по ссылке нет фото- или видео-доказательства нарушения – это уже тревожный сигнал. Кроме того, нужно обращать внимание на адрес самого сайта.

"Адреса официальных сайтов заканчиваются на "gov.ua". Если есть что-то еще в конце – это может быть частный сайт, созданный мошенником. Поэтому на такие сайты не следует обращать внимания. В любом случае, прежде чем где-либо вводить свои реквизиты, нужно тысячу раз проверить, на реальном ли вы сайте", – сказала эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

С начала 2021-го известны уже пять случаев обмана водителей. Сколько пострадало людей на самом деле – неизвестно.

Право Кибербезопасность Штраф
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