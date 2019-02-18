Календарь февраля

2 февраля - День сурка
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
6 февраля - Международный день бармена
9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке
12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)
13 февраля - Всемирный День радио
14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика
15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком
17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты
19 февраля – День Государственного герба Украины
20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
26 февраля – Всемирный день неторопливости
27 февраля - Международный день полярного медведя
28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.
В феврале 2021 года 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных....
В феврале 2021 года 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных....
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