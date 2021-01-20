Гороскоп на февраль 2021: что ждет каждый знак Чтобы оптимально спланировать жизнь, изучите свой гороскоп на февраль 2021 года.

Астрологи утверждают, что до 21 февраля на всех влияет ретроградный Меркурий и парад планет. Большинство небесных сфер находятся в знаке Водолея, что свидетельствует о переходе к новой эре.

Какие события будут происходить в жизни каждого знака зодиака?

Овен

Для Овна велик риск эмоционального истощения из-за непредвиденных обстоятельств, непредсказуемых поступков других людей, срыва планов и договоренностей. Необходимо взять себя в руки, проявить силу воли и все эмоции направить в мирное русло: на реализацию ранее поставленных целей, на работу в режиме 24/7 без усталости и раздражения. В итоге Овен лишь выиграет, продвинувшись вперед в делах.

Финансовый гороскоп знака выглядит весьма позитивно — обещает прибавку к зарплате и возврат долгов. Несмотря на прилив сил, найдите время для общения с близкими людьми.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам составить план действий на весь год. Для этого отлично подходит февраль. Гороскоп сулит представителям земного знака передышку: старые цели уже не мотивируют, а новые еще не определены. Не зацикливайтесь на этом, а поступите так: пересмотрите старые цели, вычеркните неактуальное, дополните новыми. Добавьте приятные бонусы: покупку обновки, поход в любимый ресторан, романтический вечер вдали от дома. В феврале уже можно готовить тело к весне, увеличивая объем занятий и нагрузок. Это позволит переключиться с грустных мыслей на приятную волну. Главный совет астрологов — никакой пассивности, ведь движение — это жизнь.

Близнецы

Близнецы отметят влияние Меркурия на свою жизнь следующим образом: в подписании любых документов и соглашений возможны задержки. Обучение, чтение книг и участие в онлайн-конференциях будут даваться с большим трудом. Дайте уму отдохнуть от интенсивных нагрузок, к концу февраля все наверстаете. Будьте внимательны к банковским переводам онлайн. Также есть риск поломки электронной техники. В феврале к Близнецам могут вернуться незакрытые гештальты из прошлого — люди, события, поступки, которые когда-то были некорректно отсечены. Постарайтесь исправить ошибки. Мирно договоритесь, попрощайтесь на позитивной ноте.

Рак

Большинство Раков будут чувствовать себя уставшими в течение месяца. Февраль опасен головными болями и упадком сил. Чтобы не чувствовать недомогание, больше времени проводите на свежем воздухе, сократив время нахождения в транспорте и за рулем автомобиля. Трудности, которые внезапно возникнут в общении с людьми, не нужно считать концом света, ведь окружающие также находятся под влиянием звезд. Остерегайтесь резких решений и поступков, перенесите споры на конец месяца. Чтобы избежать разрывов и расставаний, больше общайтесь, уделяйте внимание партнеру, избегайте критики.

Лев

Кто будет погружен в любовь и чувства, так это Лев. Месяц наполнен внезапными открытиями: вчерашние приятели или приятельницы окажутся той единственной второй половинкой, которую Львы долго искали. Случайные знакомства могут перерасти в любовь. В семейных отношениях произойдет переоценка ценностей и смена ролей. Женщины займутся собой, а мужчины-Львы возьмут бразды правления в свои руки. Чтобы не запустить контроль в финансовой и рабочей сферах, Львам необходимо поддерживать хорошую форму и отдыхать.

Дева

Меркурий — покровитель Девы — находится в ретроградном движении, что не может не влиять на представителей земного знака. Терпение и такт — вот главные ориентиры на февраль. Взяв себя в руки, представители знака со всем справятся. Щепетильным Девам рекомендуется переспрашивать и перечитывать документы. Звезды советуют составить четкий план действий и вносить в него правки. Не стоит ждать катаклизмов, их не будет. Небольшие недоразумения не испортят позитивный настрой тех Дев, которые: высыпаются, питаются здоровой пищей, занимаются спортом; находят время для хобби.

Весы

Уравновешенные Весы будут слегка не в себе, ведь они так много запланировали на февраль. Чтобы стабилизировать эмоциональное состояние, постарайтесь спокойно отнестись к охлаждению в сфере чувственных отношений; принять как неизбежное некоторую финансовую неопределенность и непредвиденные траты. Не нужно корить себя за желание уединиться и поразмышлять. Любые решения Весы будут принимать медленнее, возможны ошибки в документах. Сделки купли-продажи, важные переговоры сместите на март. Но есть и положительные моменты, такие как налаживание новых контактов в деловой и любовной сферах, укрепление старых связей.

Скорпион

Скорпион — самый фатальный знак зодиака. Февраль принесет ему завершение старых дел. На пользу пойдут совершенно неожиданные обстоятельства: опоздания и отмена встреч, на которые не хотелось идти; расставания с партнерами, отношения с которыми себя изжили; увольнение с нелюбимой работы. Не стоит начинать новые проекты. Нужно закончить старые дела, выполнить давние обещания. Можно съездить на экскурсию в места детства и юности, а также провести переговоры с текущим работодателем о совместных планах на будущее. В личных отношениях романтические вечера наедине с партнером подарят много приятных эмоций, сблизят и укрепят отношения.

Стрелец

Огненные Стрельцы будут с трудом сдерживаться в спорах и конфликтах. Снова сыграют роль энергии месяца, но не нужно себя винить. Проявляйте сдержанность, особенно это касается семейных пар: ссоры приведут к расставаниям и разводам, что никому не принесет ни пользы, ни радости. Уже после 15 февраля напряжение схлынет. Настроение будет позитивным, приподнятым, в любви и дружбе наступят лучшие времена, семейные связи укрепятся. Запланируйте дружеские визиты и семейные праздники — соберите вокруг себя близких людей. В сфере финансов все стабильно. Но не тратьте лишнего хотя бы до конца февраля.

Козерог

Кого порадует февраль, так это Козерога. Его денежный гороскоп сулит солидную прибыль. Как и у всех, в феврале у Козерога возможны задержки и срывы сроков, но никаких финансовых потерь не будет. Благоприятный месяц принесет представителям земного знака вдохновение и желание двигаться вперед. В чувствах и мыслях будет царить гармония, в отношениях интимного характера наметится улучшение. Козероги могут затеять ремонт и даже переехать. Самой удачной с точки зрения настроения и качества жизни будет последняя неделя февраля. Астрологи советуют проводить больше времени на свежем воздухе, ходить пешком и бегать трусцой.

Водолей

Не удивительно, что астрологический гороскоп на февраль 2021 года обещает Водолеям хороший период, ведь это их месяц. Даже небольшое напряжение, царящее в воздухе, не испортит настроение воздушному знаку. Наибольшее внимание следует уделить: умственной работе, обучению и самопознанию; общению с друзьями и любимыми людьми; хобби и увлечениям. Февраль принесет новые связи, общение будет складываться легко и свободно. Наиболее благоприятно сложатся дела в бизнесе, переговоры пройдут гладко. Планирование в феврале ближайшего будущего позволит достичь всех целей.

Рыбы

В начале месяца Рыбам будет сложно достигнуть целей, особенно тех, которые связаны с другими людьми. К счастью, уже после 15 февраля ситуация изменится к лучшему. Астрологи рекомендуют запланировать мероприятия следующего рода любое обучение, тренинги и онлайн-сессии. Спортивные соревнования и занятия спортом на постоянной основе. В жизни откроются новые перспективы: Рыбы смогут наконец повысить уровень дохода, заключат выгодные соглашения. В личных отношениях возможен всплеск романтики, обоюдные чувства обновятся. Одинокие Рыбы влюбятся и захотят обустроить семейное гнездышко с любимым человеком.