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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:00110

Сегодня 134 года со дня выдачи первого патента на автомобиль

29 января 1886 года на свет появился первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Если быть точнее, ровно 134 года назад на него официально был получен патент №37435.

Автомобиль под названием Benz Patent-Motorwagen считается первым коммерчески доступным и успешным автомобилем с ДВС. 

Внешне Benz Patent-Motorwagen очень напоминает 3-колёсный велосипед с одним передним управляемым колесом и двумя задними ведущими. И это не случайно, ведь Бенц был велосипедистом и инженером по совместительству.

Конструкция силового агрегата первого автомобиля включала одну направляющую всасывающую лопасть, один выпускной вертикальный клапан и распылительный карбюратор (конструкции Бенца) объёмом 4,5 литра, где и размещалось топливо. Что касается шасси, оно представляло собой раму из стальных труб. 

Именно на этом автомобиле (но третьим по счету) жена Бенца (Берта Бенц) вместе с детьми и втайне от супруга проехала 200 км (до этого на машине преодолевались малые расстояния), тем самым сыграв роль маркетолога и пиарщика в одном лице – это путешествие наглядно показал людям, в чем заключается ценность самоходной машины, и какую свободу передвижения она дает (после этого Бенц получил заказ на 25 авто). А еще именно Берта фактически изобрела понижающую передачу. 

Источник: Автотема

Общество Benz Берта Бенц
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