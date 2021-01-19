Анекдоты недели - 284

Рождённый жрать - худеть не может.
***
- А покропите нам, Батюшка, квартиру святой водичкой,
чтобы всё грешное ушло.
- А сами-то где жить будете?
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Обидно быть толстым и голодным.
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Первый случай доставки продуктов на самоизоляции описан в сказке "Красная шапочка".
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- Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.
- А вы масочку снимите.
***
Уважаемые админы ФБ, вы не могли бы изменить дизайн сайта, замаскировав его под 1С. Мне кажется, я на работе всё-таки палюсь.
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Раньше было лучше. Например, вчера было воскресенье.
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Если кто-то не соблюдает социальную дистанцию - не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.
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Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы.
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Семейная пара у психолога.
- Вы чувствуете, что жена доминирует над вами?
- Нет, он не чувствует!
***
Папа спрашивает сына:
- Сынок, а вы деретесь в садике?
- Да.
- А кто побеждает?
- Воспитательница!
***
- Привет, красавица? Чем занимаешься?
- Лежу на кровати, телевизор смотрю.
- А что на тебе сейчас?
- Миска с пельменями!
***
Сборы на вокзал. С мамой:
- Поезд в 15.00, на всяк случай выйдем в 10.
С папой:
- Беги за поездом, а я затолкаю чемоданы в последний вагон.
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Давид Исаакович уже достиг того возраста, когда, глядя маме прямо в глаза, мог твёрдо заявить:
- Суп я есть не буду!
***
Как любила приговаривать Берта Соломоновна:
- Милочка, на супруга нельзя повышать голос...
Он должен бояться взгляда.