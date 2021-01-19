Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12113

Анекдоты недели - 284

Бывают такие принцессы, после завоевания которых думаешь: «Зачем дракона ухойдокал – милая ведь была зверушка».

Рождённый жрать - худеть не может.

***

- А покропите нам, Батюшка, квартиру святой водичкой,

чтобы всё грешное ушло.

- А сами-то где жить будете?

***

Обидно быть толстым и голодным.

***

Первый случай доставки продуктов на самоизоляции описан в сказке "Красная шапочка".

***

- Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.

- А вы масочку снимите.

***

Уважаемые админы ФБ, вы не могли бы изменить дизайн сайта, замаскировав его под 1С. Мне кажется, я на работе всё-таки палюсь.

***

Раньше было лучше. Например, вчера было воскресенье.

***

Если кто-то не соблюдает социальную дистанцию - не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.

***

Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы.

***

Семейная пара у психолога.

- Вы чувствуете, что жена доминирует над вами?

- Нет, он не чувствует!

***

Папа спрашивает сына:

- Сынок, а вы деретесь в садике?

- Да.

- А кто побеждает?

- Воспитательница!

***

- Привет, красавица? Чем занимаешься?

- Лежу на кровати, телевизор смотрю.

- А что на тебе сейчас?

- Миска с пельменями!

***

Сборы на вокзал. С мамой:

- Поезд в 15.00, на всяк случай выйдем в 10.

С папой:

- Беги за поездом, а я затолкаю чемоданы в последний вагон.

***

Давид Исаакович уже достиг того возраста, когда, глядя маме прямо в глаза, мог твёрдо заявить:

- Суп я есть не буду!

***

Как любила приговаривать Берта Соломоновна:

- Милочка, на супруга нельзя повышать голос...

Он должен бояться взгляда.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині 45737 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці
Сегодня 09:30
В Сумах подорожал проезд в маршрутках
Вчера 11:15
Сумские лучники отличились на чемпионате Украины
Сегодня 13:39
В Тростянце приняли новые тарифы на автобусные перевозки
Сегодня 13:17
Сумчанки с медалями турнира по фигурному катанию
Сегодня 13:10
На Сумщине спасатели дважды вытянули авто кюветов (видео)
Сегодня 12:59
Сумская биатлонистка – 12-я в гонке преследования на чемпионате Европы
Сегодня 12:46
Насколько обоснован новый тариф в сумских маршрутках (видео)
Сегодня 12:36
На Сумщине на месте пожара обнаружено тело погибшего человека
Сегодня 12:29
В Сумах проходит малочисленный митинг протеста против повышения стоимости проезда в маршрутках
Сегодня 12:26
В лесу в Ахтырском районе нашли снаряд времен Второй мировой войны
Сегодня 12:21
На Сумщине 77 новых случаев заболевания коронавирусом, в Украине – 4685
Сегодня 08:15
view counter

Статьи

Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
28.01.2021 18:54
Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
26.01.2021 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.