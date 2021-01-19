Анекдоты недели - 284 Бывают такие принцессы, после завоевания которых думаешь: «Зачем дракона ухойдокал – милая ведь была зверушка».

Рождённый жрать - худеть не может.

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- А покропите нам, Батюшка, квартиру святой водичкой,

чтобы всё грешное ушло.

- А сами-то где жить будете?

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Обидно быть толстым и голодным.

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Первый случай доставки продуктов на самоизоляции описан в сказке "Красная шапочка".

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- Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.

- А вы масочку снимите.

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Уважаемые админы ФБ, вы не могли бы изменить дизайн сайта, замаскировав его под 1С. Мне кажется, я на работе всё-таки палюсь.

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Раньше было лучше. Например, вчера было воскресенье.

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Если кто-то не соблюдает социальную дистанцию - не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.

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Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы.

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Семейная пара у психолога.

- Вы чувствуете, что жена доминирует над вами?

- Нет, он не чувствует!

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Папа спрашивает сына:

- Сынок, а вы деретесь в садике?

- Да.

- А кто побеждает?

- Воспитательница!

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- Привет, красавица? Чем занимаешься?

- Лежу на кровати, телевизор смотрю.

- А что на тебе сейчас?

- Миска с пельменями!

***

Сборы на вокзал. С мамой:

- Поезд в 15.00, на всяк случай выйдем в 10.

С папой:

- Беги за поездом, а я затолкаю чемоданы в последний вагон.

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Давид Исаакович уже достиг того возраста, когда, глядя маме прямо в глаза, мог твёрдо заявить:

- Суп я есть не буду!

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Как любила приговаривать Берта Соломоновна:

- Милочка, на супруга нельзя повышать голос...

Он должен бояться взгляда.