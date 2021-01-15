Легендарный советский актер умер от коронавируса

Информацию о кончине легенды советского кино сообщил сообщает ТАСС со ссылкой на его жену, актрису Ирину Купченко.
"Василий Семенович скончался", – сказала она.
Ранее СМИ сообщали, что Василий Лановой сдал тест на коронавирус 31 декабря 2020 года, он оказался положительным. Заразилась и его жена Ирина Купченко. У актера тогда диагностировали пневмонию.
В конце января актера подключили к аппарату ИВЛ. Это подтвердили близкие и коллеги актера. Вскоре появились сообщения, что Лановой перенес клиническую смерть.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В своем первом фильме "Аттестат зрелости" он снялся во время учебы в 1954 году, а в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина. С 1957 года – актер театра имени Е. Вахтангова.
За свою карьеру сыграл более 70 киноролей в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.
Источник: Контракты
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