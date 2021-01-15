Легендарный советский актер умер от коронавируса В четверг, 28 января, в Москве ушел из жизни знаменитый актер театра и кино Василий Лановой. Ему было 87 лет.

Информацию о кончине легенды советского кино сообщил сообщает ТАСС со ссылкой на его жену, актрису Ирину Купченко.

"Василий Семенович скончался", – сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что Василий Лановой сдал тест на коронавирус 31 декабря 2020 года, он оказался положительным. Заразилась и его жена Ирина Купченко. У актера тогда диагностировали пневмонию.

В конце января актера подключили к аппарату ИВЛ. Это подтвердили близкие и коллеги актера. Вскоре появились сообщения, что Лановой перенес клиническую смерть.