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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:14113

Минимальные цены на шампанское и вино повысили

В Украине с 26 января действуют новые минимальные цены на вино и шампанское. Если раньше бутылку не могли продавать дешевле, чем за 89 грн, то по новым правилам цена должна составлять не менее 109 грн.

Это следует из решения Кабинета министров, которое приняли еще 13 января. Подорожание составило 22,4%. Минимальные цены на алкоголь вводят для того, чтобы производители, которые не платят акцизы и могут продавать дешевле, не имели преимущества перед легальными поставщиками.

"Сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественным украинским продуктами виноделия. В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Украинские производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытию украинских винодельческих заводов. Увеличение цен даст возможность украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности, уверены в Кабмине. 

Источник: u-news.com.ua

Экономика Игорь Петрашко Игристые вина
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