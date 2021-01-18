Минимальные цены на шампанское и вино повысили

Это следует из решения Кабинета министров, которое приняли еще 13 января. Подорожание составило 22,4%. Минимальные цены на алкоголь вводят для того, чтобы производители, которые не платят акцизы и могут продавать дешевле, не имели преимущества перед легальными поставщиками.
"Сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественным украинским продуктами виноделия. В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Украинские производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытию украинских винодельческих заводов. Увеличение цен даст возможность украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности, уверены в Кабмине.
Источник: u-news.com.ua