Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 100 млн Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире от начала пандемии превысило 100 млн.

Такой отметки в мире достигло 26 января во то время, как число смертей от коронавирусной инфекции возросло до 2,15 миллиона. Настоящая количество случаев COVID-19 и смертей от заболевания, как полагают, может быть значительно больше.

Больше всего случаев Коронавирусная заболевания и смертей от него обнаружили в США. На выходных число заболевших, здесь превысило 250 млн, количество смертей достигло 425 тыс, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Данные США вместе со случаями в Индии, Бразилии, России и Великобритании составляют более половины всех случаев заболевания COVID-19 в мире.

Зафиксированы 100 млн случаев приходятся на 1,3 процента населения мира, но эксперты по здравоохранению говорят, что о многих случаях не сообщается, то есть реальное количество заболевших, вероятно, гораздо выше.

Между тем, страны пытаются предотвратить распространение новых штаммов коронавируса и распределить вакцины от COVID-19 .