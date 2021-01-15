Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 100 млн

Такой отметки в мире достигло 26 января во то время, как число смертей от коронавирусной инфекции возросло до 2,15 миллиона. Настоящая количество случаев COVID-19 и смертей от заболевания, как полагают, может быть значительно больше.
Больше всего случаев Коронавирусная заболевания и смертей от него обнаружили в США. На выходных число заболевших, здесь превысило 250 млн, количество смертей достигло 425 тыс, по данным Университета Джонса Хопкинса.
Данные США вместе со случаями в Индии, Бразилии, России и Великобритании составляют более половины всех случаев заболевания COVID-19 в мире.
Зафиксированы 100 млн случаев приходятся на 1,3 процента населения мира, но эксперты по здравоохранению говорят, что о многих случаях не сообщается, то есть реальное количество заболевших, вероятно, гораздо выше.
Между тем, страны пытаются предотвратить распространение новых штаммов коронавируса и распределить вакцины от COVID-19 .
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