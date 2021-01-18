Украинские хакеры опустошили банки США и Европы на 2,5 млрд долларов Группа хакеров из Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Хакеры осуществляли массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, об пишет Слово и дело.

Отмечается, что хакеры распространяли опасный в мире компьютерный вирус «EMOTET». Это так называемый вирус-шифровальщик, предназначенный для кражи персональных данных, паролей, логинов.

«Вирус» распространялся путем спам-рассылок, через документы Word, Excel. Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения COVID-19.

Отмечается, что они осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Хакеров удалось уличить в ходе международной спецоперации с участием Евроюста, Европола, а также представителей правоохранительных органов США, Германии, Великобритании и Нидерландов. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года. Им грозит до 20 лет заключения.