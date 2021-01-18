Тамерлан, Шархан, Империя: каким экзотическими именами называли новорожденных украинцев в 2020 году Минюст проанализировал и подвел итоги какими именами называли маленьких украинцев, рожденных в прошлом году.

Среди огромного количества имен есть те, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью. Так, в 2020 году в Украине родители чаще всего выбирали такие имена для своих новорожденных сыновей: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

В выборе имени для девочки же родители чаще всего предпочитали таким - Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарья, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София.

Некоторые же из молодых родителей решил проявить оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка. Так, среди трендовых редких имен 2020 стоит вспомнить такие:

для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислава, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Хорошо-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Марволо, Яросвит, Янык;

для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Цветок, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Дарья, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

Минюст в своем сообщении подчеркивает, что выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. И все же, если через несколько лет ребенку не будет нравиться его имя – он сможет его изменить. Так же, как и фамилию, а с недавних пор - и отчество.