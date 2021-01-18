Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:1347

Тамерлан, Шархан, Империя: каким экзотическими именами называли новорожденных украинцев в 2020 году

Минюст проанализировал и подвел итоги какими именами называли маленьких украинцев, рожденных в прошлом году.

Среди огромного количества имен есть те, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью. Так, в 2020 году в Украине родители чаще всего выбирали такие имена для своих новорожденных сыновей: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

 В выборе имени для девочки же родители чаще всего предпочитали таким - Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарья, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София.

Некоторые же из молодых родителей решил проявить оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка. Так, среди трендовых редких имен 2020 стоит вспомнить такие:

для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислава, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Хорошо-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Марволо, Яросвит, Янык;

для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Цветок, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Дарья, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

Минюст в своем сообщении подчеркивает, что выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. И все же, если через несколько лет ребенку не будет нравиться его имя – он сможет его изменить. Так же, как и фамилию, а с недавних пор - и отчество.

Общество Смена имени Смена отчества

Новости

На Сумщине 45277 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:47
30 лет назад вышел первый сюжет Шосткинской ТРК «Акцент» (видео)
Сегодня 18:14
На Сумщине планируют создать пять мобильных бригад для вакцинации от коронавируса
Сегодня 18:06
В Сумах суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в умышленном убийстве
Сегодня 17:25
В Путивле школьников отправили на дистанционку из-за холода в классах
Сегодня 17:07
У Сумському обласному краєзнавчому музеї експонується незвичайний годинник ХІХ століття
Сегодня 16:45
В Сумах взяли под стражу рецидивиста, который подрезал соседа
Сегодня 16:19
Во дворе сумской многоэтажки произошла поножовщина
Сегодня 16:07
С владельца стадиона «Юбилейный» в Сумах требуют 1,3 млрд грн
Сегодня 16:00
Регистрация на ВНО начинается 1 февраля
Сегодня 15:35
В Шостке на учебное авто упало дерево. Есть пострадавшие
Сегодня 15:22
В Сумах возле школы валяются использованные шприцы (фото)
Сегодня 15:19
view counter

Статьи

Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
Сегодня 16:50
Как выбрать электрочайник?
Вчера 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
Вчера 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.