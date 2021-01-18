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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:2095

За неправильно установленные кондиционеры предлагают штрафовать

В Украине на законодательном уровне планируют ввести штраф за неправильно установленные кондиционеры.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4619, которым предлагается штрафовать за неправильно установленные кондиционеры на домах, пишет Lenta.ua.

Так, если кондиционер капнет конденсатом на фасад, асфальт или на прохожих, то владельцу придется заплатить штраф в размере 1700 грн.

"В целях обеспечения чистоты окружающей среды и устранения (предотвращения) нарушений прав других лиц, - вопрос ограничения бесконтрольного вывода конденсата от размещенных на фасадах домов (зданий, сооружений) приборов охлаждения (кондиционеров) требует более детального урегулирования", - говорится в пояснительной записке.

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