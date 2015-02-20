Международные посылки до 150 евро без пошлины могут стать реальностью Верховная Рада Украины на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, который увеличит допороговую стоимость международных почтовых отправлений, за которые не надо платить налоги.

Так, можно будет покупать в международных интернет-магазинах больше товаров без уплаты пошлины. Об этом сообщает УНН.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях), который предусматривает, что налог на добавленную стоимость будет начисляться, если стоимость товаров в посылках составляют более 150 евро.

В 2019 году лимит на безналоговые пересылки международных отправлений уменьшили до 100 евро, что было неэффективным и не привело к росту количества налоговых поступлений. За товары на более 100 долларов нужно было заплатить 20% НДС и 10% пошлины.

Таким образом, если законопроект примут, украинцы смогут покупать товары до 150 евро без уплаты налога в таких интернет-продавцов, как Alibaba, AliExpress, Amazon и eBay.