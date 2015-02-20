Международные посылки до 150 евро без пошлины могут стать реальностью

Так, можно будет покупать в международных интернет-магазинах больше товаров без уплаты пошлины. Об этом сообщает УНН.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях), который предусматривает, что налог на добавленную стоимость будет начисляться, если стоимость товаров в посылках составляют более 150 евро.
В 2019 году лимит на безналоговые пересылки международных отправлений уменьшили до 100 евро, что было неэффективным и не привело к росту количества налоговых поступлений. За товары на более 100 долларов нужно было заплатить 20% НДС и 10% пошлины.
Таким образом, если законопроект примут, украинцы смогут покупать товары до 150 евро без уплаты налога в таких интернет-продавцов, как Alibaba, AliExpress, Amazon и eBay.
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