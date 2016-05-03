Какие штрафы нарушителям языкового закона и когда будут действовать За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 до 6800 грн.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года. Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 грн до 6800 грн.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень. Он добавил, что штрафы могут быть обжалованы в судебном порядке, и в любом случае, для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон - не закон и страна - не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. А языковых инспекторов, тайных покупателей и так далее - у нас таких в штате нет", - подчеркнул языковой омбудсмен.