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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:30338

У популярного украинского артиста обнаружили редкое заболевание

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин ошеломил сторонников неутешительной новостью о своем здоровье.

У 42-летнего артиста диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречается один раз на миллион. Печальную весть исполнитель узнал неделю назад и поделился с подписчиками в Instagram. Так же он предупредил своих почитателей, что примерно до 10 февраля не будет появляться в фотоблоге.

«Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!!! Врач сказал так: «Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей… Время идёт на дни» - написал музыкант.

Артист добавил, что в Украине и странах СНГ необходимого оборудования и соответствующего препарата для проведения операции нет. Поэтому он летит в Австрию.

«Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не даёт мне много времени. Ищите меня у Снежки в сторис. И пожелайте удачи! Скоро увидимся», - сообщил Сергей Бабкин своим подписчикам.

Источник:  Новости Ю

Общество Заболевание глаз Сергей Бабкин Слепота

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