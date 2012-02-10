Что прогнозируют звезды: гороскоп на неделю 25 – 31 января для знаков Зодиака Гороскоп на текущую неделю прогнозирует достаточно интересный период. В целом всех ждет успех в финансах, работе и личной жизни.

Овен

На этой неделе партнер Овна может принести ему бесконечные заботы. В этот период вы будете готовы взорваться и разозлиться, и только присущая вам сдержанность не позволит этого сделать. Поездки и командировки смогут улучшить ваше благосостояние.

В среду воздержитесь от крупных начинаний и значительных покупок, хотя день в целом обещает быть позитивным. Ваша умственная деятельность будет на высоте, но при этом может проявиться тяга к уединению. Если вам повезет, то на этой неделе вы сможете сделать больше, чем за предыдущие 3 недели нового года.

Выходные будут полны приятных событий. Вам будет за что гордиться собой. Успех в любой деятельности будет зависеть от вашей активности. Учитесь хранить чужие секреты. Вероятно, на выходных с вами поделятся ими малознакомые люди.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 30 января

Телец

Старания Тельцов на этой неделе приведут к значительным изменениям в вашей жизни. Никого не слушайте кроме себя и делайте так, как подсказывает вам сердце. По возможности, развивайте свои способности и таланты, совсем скоро вам понадобится немалый багаж знаний, чтобы достичь того, о чем вы так мечтаете.

На работе будьте мудрыми. Не пытайтесь руководству доказать свою правоту. Долговременное разрешение недоразумений принесет лишь огорчение и разочарование. Помните, что вам еще неоднократно придется обращаться к руководителю за помощью.

Выходные посвятите родственникам и обустройству дома. В начале года у вас были грандиозные планы, поэтому постарайтесь их воплотить в жизнь. В субботу вас ждет комфорт и взаимопонимание в отношениях с родными и близкими.

Благоприятный день: 31 января

Неблагоприятный день: 26 января

Близнецы

У Близнецов наступит благоприятный период на работе. Руководство будет гордиться вашими успехами, а вы захотите двигаться только вперед и достигать новых высот. Дома вам придется действовать активно и быстро, даже несмотря на то, что это нарушит сложившийся порядок вещей.

В четверг окружающие люди будут настроены к вам по-доброму и поддержат множество ваших идей. Все важные дела попробуйте завершить к вечеру субботы. Вероятно, в воскресенье к вам приедут в гости хорошие товарищи, с которыми вы поддерживаете хорошие отношения. Звезды предостерегают быть осторожными во время работы с электроприборами.

На выходных будут удачными знакомства с противоположным полом. Можете заниматься в это время сложными видами рукоделия – вам все будет удаваться на отлично. Многим представится возможность превратить свое хобби в источник стабильного дохода.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 29 января

Рак

Неделя благоприятна для ведения переговоров, заключения договоров и документального оформления полученных результатов. На этой неделе хорошо освоить что-то новое: запишитесь на языковые курсы или в автошколу. От неожиданных командировок не отказывайтесь, ведь они вам принесут не только деньги, но и знакомства.

Семейные дела отнимут у Раков немало сил. Вам придется решать квартирные вопросы, доводить до ума начатые дела, а кому-то выпадут хлопоты с переездом. Нестабильность эмоционального фона станет причиной глубоких переживаний. Ваш энергетический потенциал достаточно высок, но напряжение немного скажется на вашем здоровье.

На выходных ваше самочувствие улучшится и даже возрастет аппетит. Если вы следите за своей фигурой, то ограничьте себя в питании и увеличьте физические нагрузки. Воскресенье - время для отдыха и восстановления сил, проведите его безо всяких планировок.

Благоприятный день: 30 января

Неблагоприятный день: 31 января

Лев

На этой неделе астрологи советуют Львам не рисковать без надобности и довериться своей интуиции. В начале недели возможны потери и нелепые ошибки, если вы будете действовать не рационально. Неделя удачна для крупных покупок, планирования будущих путешествий и наведению порядка в доме.

В первой половине недели займитесь самообразованием. Вы откроете для себя много интересной информации и значительно расширите свой кругозор. Звезды отмечают, что этот период лучше всего подходит для обучения, причем удачнее всего сложатся самостоятельные занятия.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы предпримете по собственной инициативе. Возможно, в этот период вам захочется внести некоторые коррективы в свой имидж: сменить прическу или обновить гардероб. На выходных у вас усилится потребность в уединенности. В спокойной обстановке просмотрите свои планы и цели на 2021 год.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 27 января

Дева

На этой неделе Девы будут бороться за успех и профессиональное признание. Если будете прикладывать достаточно усилий ко всему за что беретесь, то сможете не только гордиться собой, но и почувствовать поддержку и похвалу от родных. В финансовых вопросах вас ждет успех. Вероятно, руководство предложит вам подработку, которая будет достаточно неплохо оплачиваться.

Ваши личные отношения ждут обновления чувств. Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои взгляды на романтический союз. Скорее всего, вам удастся сделать его более гармоничным. Желательно проявить фантазию, преподнести любимому человеку подарок или удивить приятным сюрпризом.

На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не расстраивайтесь, ведь вполне возможно, что перемены будут к лучшему.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 30 января

Весы

Весов на этой неделе ждут изменения в личной жизни, которые могут в корне изменить их будущее. Любые начинания будут даваться очень легко, поэтому если вы давно планировали что-то начать – не медлите и быстро принимайтесь за дело. Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность.

Неделя порадует вас множеством положительных моментов. В личных отношениях не скрывайте свои чувства – отданное тепло и нежность вернется к вам с двойной силой. Посвятите все свое свободное время тем делам, которые приносят наибольшее удовольствие.

Выходные – идеальное время, чтобы провести генеральную уборку дома. Выбросьте ненужные вещи, отдайте старую одежду и избавьтесь от того, чем давно не пользуетесь. Это поможет вам почистить не только дом, но и очиститься внутренне.

Благоприятный день: 25 января

Неблагоприятный день: 28 января

Скорпион

Больше внимания на этой неделе обращайте на потребности окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на текущую неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, находящиеся не в самом лучшем состоянии.

Вам необходимо избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, затем пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Стоит изменить свой режим труда и отдыха. Если вы будете прилагать достаточно усилий, то возможны положительные карьерные изменения.

Выходные будут наполнены позитивными событиями и приятными сюрпризами. Поэтому не отказывайтесь от спонтанных планов и больше времени проводите в компании друзей и близких.

Благоприятный день: 29 января

Неблагоприятный день: 31 января

Стрелец

На этой неделе вас могут ожидать серьезные проблемы со здоровьем. Если это не проявится на этой неделе, лучше провести профилактические процедуры или полное медицинское обследование. Обратите особое внимание на свое питание и физические нагрузки.

Неделя не является благоприятной для решения рабочих проблем, а вот в семье будет царить полное взаимопонимание. Если этому будут способствовать обстоятельства – сделайте генеральную уборку или начните готовиться к ремонту. Одиноких представителей знака ждут существенные изменения в личной жизни. Если вы приложите достаточно усилий, то у вас могут завязаться крепкие отношения.

Выходные проведите в компании новых знакомых. Это позволит вам завести крепкие дружеские отношения, на которые вы так долго ждали. В субботу попробуйте провести день не дома и сделать все то, что вы давно планировали, но не было времени сделать.

Благоприятный день: 25 января

Неблагоприятный день: 27 января

Козерог

Эта неделя окажется для вас удивительно удачной во всех сферах жизни. Вас ожидает много общения с интересными людьми и приятные новости от ваших близких и родственников. На работе попробуйте проявить максимум настойчивости и решительности, так вы сможете завоевать доверие коллег и руководства.

Начало недели благоприятно для вас, чтобы начать заниматься своей фигурой. Просмотрите свое питание и добавьте в режим дня физические нагрузки. Результаты не заставят себя долго ждать.

Козероги могут не бояться любых финансовых операций. Особенно новая неделя будет удачна для оформления страховки или документов на право собственности. Если вы давно планировали оформить кредит, то лучше всего это делать в пятницу.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 30 января

Водолей

У Водолеев на этой неделе возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или же друга. Попробуйте максимально критично оценить эту ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения, поскольку неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Среда – отличный день для наведения порядка в доме, на работе и в мыслях. Проведите один день без шумных компаний и друзей и постарайтесь сосредоточиться только на своих собственных потребностях. Решение, которое вы примете в такой обстановке – обязательно принесет положительные изменения в вашу жизнь.

Конец недели очень благоприятен для хобби, чтения или же изучения чего-то нового. Также в субботу можно смело идти на шопинг или же пробовать экспериментировать с внешним видом.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 29 января

Рыбы

На этой неделе старайтесь контролировать собственные эмоции и не делать поспешных решений или выводов, которые могут негативно сказываться на будущем. Лучше всего, если вы будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими. Иногда лучше переждать, чем потом жалеть.

Эту неделю стоит посвятить себя личным отношениям. Ведь из-за вашей постоянной занятости вы можете не замечать, как теряете собственного партнера. Поэтому постарайтесь больше говорить и проводить время вместе. Откажитесь от сверхурочных часов на работе ради семейного спокойствия.

Ваши спокойные выходные может нарушить дурное известие. Поэтому будьте готовы к неприятным новостям, но они никак не скажутся на вашем дальнейшем будущем.

Благоприятный день: 25 января

Неблагоприятный день: 26 января

Источник: lifestyle.24tv.ua