Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны

В списке приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.
В Украине по состоянию на 21 января этот показатель составляет 204,3, что дало возможность отнести страну к зеленой зоне.
К красной зоне отнесены 68 стран, где этот показатель выше, в том числе 11 стран, по которым нет данных о заболеваемости COVID-19.
К красной зоне в перечне - Венгрия, Румыния, Албания, Беларусь, Австрия, Канаде, Польша, Бразилия, Италия, Франция, Испания, Израиль, Чехия, США, Россия и другие.
В зеленой зоне оказались Турция, Болгария, Финляндия, Индия, Египет и др.
С полным перечнем стран, которые относятся к красной и зеленой зонам, можно ознакомится на сайте Минздрава.
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