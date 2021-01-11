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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:1293

В Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за пандемии

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии COVID-19.

 «Я никогда не скрывал страсти к карнавалу, и я осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для нашего города. Однако сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле», — написал он в Twitter.

В сентябре 2020 года руководство Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро, ответственной за организацию карнавала, постановило, что праздник, традиционно отмечаемый в феврале перед началом католического Великого поста, в обычное время проведен не будет. При том тогда не исключалась возможность переноса праздника на более поздний срок. Теперь принято решение отказаться и от этой идеи.

Ситуация осложняется еще и тем, что у всех школ, кроме школы «Примейра ди Мангейра», в связи с пандемией не хватает средств для подготовки выступлений.

Согласно данным статистического сайта Worldometer Бразилия входит в первую тройку стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. С момента начала пандемии COVID-19 стране выявлено 8,7 млн случаев заражения, 214,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 7,6 млн человек.

В последний раз карнавал в Рио отменяли в 1912 году после смерти министра иностранных дел Бразилии. Мэр города отложил на два месяца выдачу лицензий на проведение карнавальных мероприятий, однако это не остановило жителей, которые устроили массовые гуляния на улицах. Вторая Мировая война также не заставила бразильцев отказаться от карнавала, как и десятилетия военной диктатуры в стране.

По данным Riotur, в 2020 году карнавал привлек 2,1 миллиона посетителей и принес 4 миллиарда реалов (725 миллионов долларов) дохода.

Досуг CoVID-19 Worldometer Рио-де-Жанейро
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