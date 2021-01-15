Анекдоты недели - 283 Таня не верила во всякие знаки, поэтому у нее отобрали права.

Вот и пришли настоящие сибирские морозы! Просто ужас: кусок водки в горло не лезет.

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Когда же пройдет этот вирус, чтобы в магазине можно было спокойно лизнуть палец и открыть этот долбаный пакетик!

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- Девушка, а ведь я абсолютно свободен!

- Подождите, мужчина, давайте уточним, свободен, или нахрен никому не нужен?

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Сезон "Похудею к Новому году!" объявляется закрытым.

Сезон "Похудеть к лету" торжественно открыт!

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Когда жена сказала мне, что я легко обижаюсь на всякую ерунду, я обиделся.

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Объявление по городскому радио.

Уважаемые жители города! Из городского зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, срочно заплатить в кассу зоопарка 50 гривен.

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Основным показателем разности внутренних миров мужчины и женщины является их отношение к вопросам пола: когда женщина моет пол, она верит, что пол станет чище, а когда мужчина моет пол, он верит, что пол когда-нибудь закончится.

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Кофеин вреден для здоровья. Сахар вреден для здоровья. Масло вредно для здоровья. Но ты не расстраивайся. Ведь это тоже вредно для здоровья!

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Ну что, начали новую жизнь?

Ничего, на следующий Новый год опять попробуете.

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Страстно откомментированная, пылко залайканная и немного отсмайленная, она довольная отправилась спать.

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- Что лучше всего считать перед сном, чтобы расслабиться и уснуть?

- Звёздочки на коньяке.

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Кудесница была Василиса… Махнет правым рукавом – озеро. Махнет левым – лебеди, а махнет еще 200 грамм – начинаются галлюцинации посложнее.

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Чтобы сэкономить время на утренний сон, Фира Моисеевна завтракала на ночь.

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Вчера муж застукакал, как я брила ноги его бритвой – заставил купить новую. Ой, девки, я вам скажу – новая бреет еще лучше!

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Заходит Марк Петрович к доктору, тот смотрит в его карточку:

- Ой вэй, таки всё!.. Это жеж таки конец!..

Перелистывает страницу:

- Оцин-поцин, совсем всё очень плохо! А ведь ещё жеж не такой и старый...

Марка Петровича начинает типать:

- Доктор, прошу пардону, шо трапилось??!!

- Та Боже ж мой! Очки дома забыл, а без них таки вовсе ужеж ничего - таки не вижу!