Анекдоты недели - 283

Вот и пришли настоящие сибирские морозы! Просто ужас: кусок водки в горло не лезет.
***
Когда же пройдет этот вирус, чтобы в магазине можно было спокойно лизнуть палец и открыть этот долбаный пакетик!
***
- Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
- Подождите, мужчина, давайте уточним, свободен, или нахрен никому не нужен?
***
Сезон "Похудею к Новому году!" объявляется закрытым.
Сезон "Похудеть к лету" торжественно открыт!
***
Когда жена сказала мне, что я легко обижаюсь на всякую ерунду, я обиделся.
***
Объявление по городскому радио.
Уважаемые жители города! Из городского зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, срочно заплатить в кассу зоопарка 50 гривен.
***
Основным показателем разности внутренних миров мужчины и женщины является их отношение к вопросам пола: когда женщина моет пол, она верит, что пол станет чище, а когда мужчина моет пол, он верит, что пол когда-нибудь закончится.
***
Кофеин вреден для здоровья. Сахар вреден для здоровья. Масло вредно для здоровья. Но ты не расстраивайся. Ведь это тоже вредно для здоровья!
***
Ну что, начали новую жизнь?
Ничего, на следующий Новый год опять попробуете.
***
Страстно откомментированная, пылко залайканная и немного отсмайленная, она довольная отправилась спать.
***
- Что лучше всего считать перед сном, чтобы расслабиться и уснуть?
- Звёздочки на коньяке.
***
Кудесница была Василиса… Махнет правым рукавом – озеро. Махнет левым – лебеди, а махнет еще 200 грамм – начинаются галлюцинации посложнее.
***
Чтобы сэкономить время на утренний сон, Фира Моисеевна завтракала на ночь.
***
Вчера муж застукакал, как я брила ноги его бритвой – заставил купить новую. Ой, девки, я вам скажу – новая бреет еще лучше!
***
Заходит Марк Петрович к доктору, тот смотрит в его карточку:
- Ой вэй, таки всё!.. Это жеж таки конец!..
Перелистывает страницу:
- Оцин-поцин, совсем всё очень плохо! А ведь ещё жеж не такой и старый...
Марка Петровича начинает типать:
- Доктор, прошу пардону, шо трапилось??!!
- Та Боже ж мой! Очки дома забыл, а без них таки вовсе ужеж ничего - таки не вижу!