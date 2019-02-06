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Лариса Брежнева
Сегодня 09:132

Известная певица наказала Порошенко на четверть миллиона гривен

Певица Анастасия Приходько, которая еще в феврале прошлого года пожаловалась в суд на Петра Порошенко, рассказала о результате судебной тяжбы с командой экс-президента.

На странице в Instagram артистка запостила фото со своим адвокатом Иваном Кличановським и сообщила, что выиграла суд у Петра Порошенко.

«Иван Кличановський выиграл вместе со мной суд против команды П. Порошенко, где в судебном порядке мы должны получить 260 тысяч гривен», - поделилась Приходько приятной новостью.

Правда, певица требовала сумму вдвое большую, однако, похоже, удалось сойтись на 260 тысячах.

Напомним, в середине февраля 2018 Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике бывшего президента. Позже артистка заявила, что не оставит этого просто так, и подала иск против команды экс-президента страны.

Ролик с участием Приходько был в ротации 14 дней, после чего его везде удалили. 

Источник: ukrrain.com

Право Адвокат Анастасия Приходько Иван Кличановський
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