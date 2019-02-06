Известная певица наказала Порошенко на четверть миллиона гривен

На странице в Instagram артистка запостила фото со своим адвокатом Иваном Кличановським и сообщила, что выиграла суд у Петра Порошенко.
«Иван Кличановський выиграл вместе со мной суд против команды П. Порошенко, где в судебном порядке мы должны получить 260 тысяч гривен», - поделилась Приходько приятной новостью.
Правда, певица требовала сумму вдвое большую, однако, похоже, удалось сойтись на 260 тысячах.
Напомним, в середине февраля 2018 Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике бывшего президента. Позже артистка заявила, что не оставит этого просто так, и подала иск против команды экс-президента страны.
Ролик с участием Приходько был в ротации 14 дней, после чего его везде удалили.
Источник: ukrrain.com
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