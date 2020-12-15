Арнольд Шварценеггер получил вакцину от COVID-19 и другим советует Бывший губернатор штата Калифорния, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер продемонстрировал процесс получения им вакцины от COVID-19.

Очевидно, актер решил поддержать убеждение о необходимости вакцинации и "слил" видео, на котором получает прививки в социальную сеть.

Об этом он опубликовал пост в Instagram. Также Шварценеггер на видео, где получает препарат, обратился к зрителям с известной фразой из второй части "Терминатора": "идем со мной, если хочешь жить!"

Эксгубернатор Калифорнии призвал всех, кто увидит это видео следовать Его примеру. "Сегодня был хороший день. Никогда еще я не был так счастлив, находясь в очереди. Если у вас есть на это право, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на получение вакцины", - пишет Шварценеггер. На кадрах актер сидит в машине, а медсестра подходит к нему и делает укол.

Источник: aspi.com.ua