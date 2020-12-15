Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:07102

Арнольд Шварценеггер получил вакцину от COVID-19 и другим советует

Бывший губернатор штата Калифорния, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер продемонстрировал процесс получения им вакцины от COVID-19.

Очевидно, актер решил поддержать убеждение о необходимости вакцинации и "слил" видео, на котором получает прививки в социальную сеть.

Об этом он опубликовал пост в Instagram. Также Шварценеггер на видео, где получает препарат, обратился к зрителям с известной фразой из второй части "Терминатора": "идем со мной, если хочешь жить!"

Эксгубернатор Калифорнии призвал всех, кто увидит это видео следовать Его примеру. "Сегодня был хороший день. Никогда еще я не был так счастлив, находясь в очереди. Если у вас есть на это право, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на получение вакцины", - пишет Шварценеггер. На кадрах актер сидит в машине, а медсестра подходит к нему и делает укол. 

Источник: aspi.com.ua

Общество Вакцина Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Что будет с локдауном с 25 января?
15.01.2021 15:01

Что будет с локдауном с 25 января?

В Украине не будут продолжать жесткий карантин, который действует с 8 по 24 января....

На Сумщине 41710 случаев заболевания COVID-19: подробности
06.01.2021 08:52

На Сумщине 41710 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 6 января в Сумской области 41710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 41497 случаев заболевания COVID-19: подробности
03.01.2021 11:42

На Сумщине 41497 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 3 января в Сумской области 41497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 40462 случая заболевания COVID-19: подробности
31.12.2020 08:56

На Сумщине 40462 случая заболевания COVID-19: подробности

На 31 декабря 2020 года в Сумской области 40642 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 36 098 случаев заболевания COVID-19: подробности
15.12.2020 09:01

На Сумщине 36 098 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 15 декабря в Сумской области 36 098 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 44809 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:01
Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн
18.01.2021 21:02
В Сумах пройдет зимний Кубок имени Михаила Фоменко
Сегодня 17:56
Стоимость в 10 раз выше: еще одна директор сумской школы отказалась от услуг КП
Сегодня 17:43
Юлия Джима завоевала «серебро» на Кубке мира
Сегодня 17:07
Сумчане создали еще одну петицию против повышения стоимости проезда
Сегодня 16:57
На Сумщине дали 6 лет за поножовщину
Сегодня 16:49
Сумчане просят продлить дистанционное обучение
Сегодня 16:45
За лучшие результаты по ВНО школьникам вручат от государства по 100 тысяч гривен
Сегодня 16:21
У Сумському краєзнавчому музеї презентували виставку до Дня соборності України
Сегодня 16:13
В Украине вакцинация от COVID-19 стартует в середине февраля
Сегодня 15:49
В Сумах завершили расследование в деле фотографа-педофила с Полтавщины
Сегодня 15:38
view counter

Статьи

Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
Вчера 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
Вчера 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.