Арнольд Шварценеггер получил вакцину от COVID-19 и другим советует

Очевидно, актер решил поддержать убеждение о необходимости вакцинации и "слил" видео, на котором получает прививки в социальную сеть.
Об этом он опубликовал пост в Instagram. Также Шварценеггер на видео, где получает препарат, обратился к зрителям с известной фразой из второй части "Терминатора": "идем со мной, если хочешь жить!"
Эксгубернатор Калифорнии призвал всех, кто увидит это видео следовать Его примеру. "Сегодня был хороший день. Никогда еще я не был так счастлив, находясь в очереди. Если у вас есть на это право, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на получение вакцины", - пишет Шварценеггер. На кадрах актер сидит в машине, а медсестра подходит к нему и делает укол.
Источник: aspi.com.ua
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