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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:3088

10 интересных фактов об инаугурации в США

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоялась вчера 20 января. Он стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

Интересные факты о церемонии в целом и об особенностях нынешней собрало Радио Свобода.

1. Самая длинная речь

Неотъемлемой составляющей инаугурации есть президентская речь. В 1841 году Уильям Генри Гаррисон читал свою речь 2:00. Перед этим он шел пешком от Белого дома до Капитолия, простудился на холоде и умер через месяц.

2.Самая короткая речь

Джордж Вашингтон произнес самую короткую речь - 135 слов. А еще считают, что первый президент США завершил присягу в 1789 году словами «Да поможет мне Бог». Такое завершение стало традиционным для большинства президентов.

3. Инаугурация в самолете

Связана с трагическими событиями - убийством президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Уже через несколько часов после убийства вице-президент Линдон Джонсон зачитал текст присяги на борту президентского самолета.

4. Дата инаугурации

В США дата инаугурации фиксированная. С 1933 года это 20 января. Если этот день выпадает на воскресенье, то президент приносит присягу на частной церемонии, а на следующий день - публично.

5. Самая дорогая инаугурация

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа была самой дорогой в истории США. Ее стоимость составила около 90 млн долларов, это почти как две инаугурации предшественника - Барака Обамы.

6. Самый старший президент

После инаугурации Джо Байден становится пока самым старшим президентом Соединенных Штатов. Ему исполнилось 78 лет в ноябре 2020-го. Предыдущий «возрастной» рекорд принадлежал Дональду Трампу - он стал президентом в 70 лет.

7. Передача власти

Избранный президент и его предшественник обычно вместе пьют чай перед инаугурацией. Президент, который оставляет пост, вместе с первой леди по традиции встречает преемника в Белом доме. Дональд Трамп решил проигнорировать эту традицию в 2021 году, а Джо Байден сказал, что это одна из немногих вещей, в которых он согласен с Трампом. По данным Ассоциации историков Белого дома, не посещали инаугурации своих преемников также президенты Джон Адамс, Джон Куинси Адамс и Эндрю Джонсон.

8. Зрители и бал

Традиционным также был инаугурационный бал. Обычно на бал и инаугурацию может прийти любой из желающих. Однако билеты стоят от 400 до нескольких тысяч долларов. В 2021 году от бала и зрителей на инаугурации решили отказаться из-за пандемии COVID-19, а также через усиленные меры безопасности после того, как радикализованные сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США. Зато запланировано полуторачасовое телевизионное шоу с участием звезд и ведущим Томом Хэнксом.

9. Меры безопасности

В 2021-м значительную часть столицы США перекрыли в день инаугурации. В закрытую зону могли пройти только законодатели, ограниченный круг персонала, и сотрудники служб безопасности. ФБР предупредило об угрозах вооруженных выступлений в Вашингтоне и столицах всех 50 штатов накануне инаугурации. Поддерживали порядок во время передачи власти в Вашингтон более 20000 военнослужащих Национальной гвардии. Для сравнения, на прошлой инаугурации было задействовано 8000 нацгвардейцев.

10. «Впервые» в инаугурациях

Первая церемония состоялась в Нью-Йорке в 1789 году. К тому времени города Вашингтон еще не существовало.

Афроамериканцы впервые приняли участие в инаугурационном параде в 1865 году при Аврааме Линкольне.

В 1917 году Вудро Вильсон впервые позволил участвовать в параде женщинам.

А в 1997 году инаугурация Билла Клинтона была первой, которую транслировали в прямом эфире в интернете.

Политика Барака Обама Джо Байден Джона Кеннеди
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