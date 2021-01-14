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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:3097

Как расслабиться и уснуть за 2 минуты

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни и от него зависит как физическое, так и психологическое здоровье. Если у вас возникают проблемы с засыпанием, тогда воспользуйтесь методикой спортивного тренера Бада Уинтера.

Известно, что данную методику использовали американские пилоты во время Второй мировой войны. Суть ее состоит в том, чтобы расслабиться, как физически, так и ментально. Учитывая то, что она разрабатывалась для летчиков, которые в основном засыпали на сиденье, ее слегка адаптировали, сообщает changeua.com.

В первую очередь, нужно занять удобную позу на кровати и закрыть глаза. Дышите глубоко, но медленно, почувствуйте, как ваше тело расслабляется, сначала кожа головы, потом глаза, потом плечи (опустите их). Дальше займитесь грудной клеткой. Сделайте глубокий вдох и на пару секунд задержите дыхание. Потом сделайте выдох и отпустите все напряжение.

Далее нужно максимально расслабить предплечье, затем перейдите к пальцам и кисти. Помните – все время нужно очень медленно дышать. Расслабьте бедра, икры, ступни.  Когда ваше тело будет полностью расслабленным, переходите к ментальному состоянию. Если вы избавитесь от мыслей, которые «шумят» в голове, то сможете быстро уснуть. Но избавиться от них не такая уж и легкая задача.

Спортивный тренер Бад Уинтер предложил три варианта ментального расслабления. Первый заключается в том, чтобы вы представили себя лежащим в лодке, а вокруг тишина, на улице тепло и в воздухе ощущается запах весны. Зафиксируйте эту картинку в голове и больше ни о чем не думайте.

Второй вариант — представьте себя в черном гамаке в окружении темноты. Сделайте тоже самое, зафиксируйте этот момент и отключите мысли.

И третий вариант заключается в том, чтобы 10 секунд повторять слова «не думай, не думай, не думай». Он позволяет заглушить «шум» в голове и освободиться от мыслей.

Оказалось, что данная методика использовалась несколько недель и показала высокую эффективность, 96% пилотов научились засыпать в любых условиях всего за 2 минуты. Так что можете попробовать, поначалу это будет не просто, но в конечном итоге вы научитесь полностью расслабляться и быстро засыпать

Общество Бад Уинтер Методика Спортивный тренер
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