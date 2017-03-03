Израильские врачи вернули зрение мужчине после 10 лет слепоты Незрячему человеку вернули зрение с помощью искусственного детали глаза.

Израильские врачи успешно пересадили слепому человеку искусственную деталь для глаза - роговицу. Благодаря этому к мужу вернулось зрение. Имплантат роговицы ставится в карман между конъюнктивой и склерой глаза. Первым человеком, которому провели такую операцию стал 78-летний мужчина, который потерял зрение десять лет назад.

Ранее для восстановления зрения использовали донорские роговицы, но по любые донорские органы, получить такие трудно. Искусственная роговица стала решением проблемы.

Ее создали из пористого материала, который похож на внеклеточный матрикс. Пересадка такой искусственной детали даже лучше пересадки реального органа: первая приживается быстрее и не может вызвать заражения. Операция по установке имплантата заняла час. После реабилитации пациент смог увидеть людей и прочитать текст.

Источник: portaltele.com.ua