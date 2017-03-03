Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:0089

Израильские врачи вернули зрение мужчине после 10 лет слепоты

Незрячему человеку вернули зрение с помощью искусственного детали глаза.

Израильские врачи успешно пересадили слепому человеку искусственную деталь для глаза - роговицу. Благодаря этому к мужу вернулось зрение. Имплантат роговицы ставится в карман между конъюнктивой и склерой глаза. Первым человеком, которому провели такую операцию стал 78-летний мужчина, который потерял зрение десять лет назад.

Ранее для восстановления зрения использовали донорские роговицы, но по любые донорские органы, получить такие трудно. Искусственная роговица стала решением проблемы.

Ее создали из пористого материала, который похож на внеклеточный матрикс. Пересадка такой искусственной детали даже лучше пересадки реального органа: первая приживается быстрее и не может вызвать заражения. Операция по установке имплантата заняла час. После реабилитации пациент смог увидеть людей и прочитать текст. 

Источник: portaltele.com.ua

Общество Искусственная роговица Матрикс Пересадка Реабилитация
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах начала работу региональная комиссия по реабилитации
07.05.2019 17:27

В Сумах начала работу региональная комиссия по реабилитации

Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение обстоятельств, связанных с репрессиями, обрабатывает и исследует материалы архивных дел, предоставляет соответствующие выводы Национальной комиссии, которая...

14.02.2019 12:13

На Сумщине объявлен конкурс на предоставление услуг реабилитации участникам АТО

В конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения, организации (кроме государственных и коммунальных специализированных предприятий, учреждений и заведений), которые в соответствии...

20.04.2018 10:55

Сумские военные отправились на реабилитацию

В Украине одобрена Концепция Государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной реадаптации участников антитеррористической операции...

16.06.2017 12:51

На реабилитацию АТОшников Сумщины выделили 100 тысяч

Всего 100 тысяч гривен выделено из областного бюджета для реабилитации участников АТО и членов их семей....

03.03.2017 12:20

В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители

11 марта в выставочном зале Конгресс центра СумГУ состоится презентация обновленного мультимедийного социального проекта ТСН и журнала VIVA! -Победители. Куратор...

view counter

Статьи

Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
Вчера 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
Вчера 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.