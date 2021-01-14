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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:1576

Ушел из жизни культовый украинский дизайнер

Украинский дизайнер Сергей Ермаков скончался на 49-м году жизни.

Об этом сообщила художница Анжелика Рудницкая в Facebook.

«Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желания творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствительный. И в то же время несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память Сергею… Упокойся с Богом…» — написала Рудницкая.

Ермаков был болен диабетом и последние годы жизни передвигался на инвалидной коляске. Из-за болезни Ермаков почти полностью потерял зрение. Ему было 48 лет. Точная причина смерти дизайнера пока не известна.

Сергей Ермаков —самый высокооплачиваемый украинский дизайнер, который создавал образы для Светланы Лободы, Даши Астафьевой, Камалии, Надежды Мейхер и еще нескольких десятков самых известных женщин страны. 

Похороны дизайнера состоятся 22 января в городе Вишневое Киевской области.

Общество Даша Астафьева Камалия Надежда Мейхер Светлана Лобода
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