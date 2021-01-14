Появились первые ставки на Евровидение-2021: для Украины прогнозы неутешительны Полуфиналы состоятся в Роттердаме 18 и 20 мая, а финал - 22 мая.

Несмотря на то, что конкурсанты еще не представили свои песни, букмекеры дали первые прогнозы на Евровидение-2021, которое пройдет этой весной в Роттердаме в одном из четырех вариантов.

Как свидетельствуют данные сайта eurovisionworld.com, первые три места с результатом 7% занимают Болгария, Исландия и Швеция.

Фото: eurovisionworld.com

Украина в рейтинге букмекеров занимает 37-ю позицию (1%). Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

Фото: eurovisionworld.com

Напомним, Евровидение-2021 пройдет на запланированной ранее арене Ahoy Arena в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал - 22 мая. В силе останутся результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса.

Организаторы разрешили принимать участие победителям отборов 2020 года, но песня должна быть новая. Все участники Евровидения-2021 заранее запишут свои песни вживую.

Победитель украинского отбора группа Go-A согласилась принять участие в Евровидении-2021 и уже определилась с конкурсной песней.

Источник: tvgid.ua