В Украине для владельцев авто вводят транспортный налог Министерство развития экономики к 1 февраля 2021 опубликует список моделей автомобилей, за которые нужно будет заплатить транспортный налог.

Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые отвечают следующим требованиям:

- стоимость составляет от 375 минималок (2200000 грн)

- возраст не превышает 5 лет.

Со списком автомобилей, за которые нужно будет платить деньги, можно будет ознакомиться здесь. Размер взыскания для украинцев составит 25 000 гривен.

Если не заплатить налог в течение 60 дней, сумма будет расти. Если заплатить в первые 90 дней - плюс 10% к штрафу, после 90 дней - 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится.

Также налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, из полученной суммы снять платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

Источник: Час-Дій